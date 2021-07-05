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سياسة|اليمن

الجيش اليمني يتقدم في “البيضاء” ويسترد مديرية الزاهر بالكامل من الحوثيين (فيديو)

5/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202103:51 PM (مكة المكرمة)

سيطرت قوات الجيش الوطني التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، الإثنين، على كامل مديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط البلاد، إثر معارك مع الحوثيين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تراجعت قوات جماعة الحوثي أمام تقدم القوات الحكومية بمساندة من المقاومة الشعبية لاستعادة السيطرة على المحافظة.

والجمعة، أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة تحت اسم (النجم الثاقب) لاستعادة السيطرة على محافظة البيضاء وسط البلاد الواقعة في معظمها تحت سيطرة الحوثيين.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تغريدة له على تويتر إن “أفراد الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسط تكبيرات الأهالي وزغاريد النساء”.

‏وأضاف “باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة، تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل، في الوقت الذي استعاد الجيش والمقاومة منطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء”.

بدوره، أكد العميد مسعد الصلاحي، أحد قادة الجيش ومدير ناطع في محافظة البيضاء، نبأ سيطرة الجيش على المديرية.

وقال الصلاحي إن “قوات الجيش والمقاومة الشعبية نجحت، اليوم الإثنين، في السيطرة الكاملة على مديرية الزاهر إثر معارك عنيفة مع الحوثيين”.

وأشار إلى أن “هذه القوات تجاوزت حدود المديرية، وواصلت التقدم باتجاه مدينة البيضاء مركز المحافظة الواقع تحت سيطرة الحوثي، والذي يبعد بضعة كيلومترات عن الزاهر”. ولفت إلى أن المعارك ما زالت مستمرة حتى الآن، وسط تقدم للقوات الحكومية.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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