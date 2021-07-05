إثيوبيا تبلغ مصر رسميا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة.. والقاهرة تعلق

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، الإثنين، إنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

وأضاف الوزير في بيان أنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي “برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ.. وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

ورأت الوزارة أن “هذا التطور الخطير يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل السد دون اتفاق (..) وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة”.

وأفادت الوزارة بأن الخارجية المصرية أبلغت مجلس الأمن الدولي بالرفض المصري قبل جلسته لمناقشة أزمة السد.

والخميس المقبل، يعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة ولا الخرطوم، وإنها تهدف من بناء السد إلى توليد الطاقة الكهربائية لأغراض التنمية.

وشهدت مدينة نيويورك، الإثنين، تحركات مصرية مكثفة لوزير الخارجية سامح شكري، حول سد “النهضة” الإثيوبي، قبل جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد، الخميس المقبل.

وقالت الخارجية المصرية، في بيانات، اليوم، إن شكري “التقى اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد والتنسيق مع مجلس الأمن حياله”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن السودان، أن لديه خيارات “سياسية واقتصادية ودبلوماسية” مع اقتراب إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض عمر الفاروق في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن “الملء الثاني لسد النهضة قاب قوسين أو أدنى، والسودان لديه كثير من الخيارات سياسية واقتصادية ودبلوماسية سيعلن عنها في حينها”، من دون تفاصيل.

وأشار الفاروق إلى أن السودان يريد من مجلس الأمن الدولي إحياء عملية التفاوض بشأن السد الإثيوبي.

وأضاف “لا نريد اختراع مسار ثان لمفاوضات سد النهضة، نريد أن يضع مجلس الأمن ملف السد تحت المراقبة وتحت تقارير دورية، للمضي في ملف سد النهضة”.

وشدد على أن ذهاب السودان لمجلس الأمن هو بغرض تعزيز المفاوضات.

وأوضح وزير الري ياسر عباس خلال المؤتمر ذاته، أن السودان حقق نجاحا بقبول مجلس الأمن الدولي عقد جلسة بشأن سد النهضة، الخميس.

وأضاف عباس “تقدمنا بطلب لمجلس الأمن وفق 4 مطالب، أولها عقد جلسة للمجلس وهذا تم قبوله، وثانيا حث جميع الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات أحادية بما فيها الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا بشكل أحادي، والمطلب الثالث، وفق عباس، هو دعوة الأطراف إلى قبول مبدأ الوساطة لحلحة المسائل القانونية والفنية بشأن السد، ورابعا حق الأطراف الدولية بقبول لعب دور الوساطة”.

وأعرب عباس عن أمله أن يستجيب مجلس الأمن لمطالب السودان لأنها “واقعية وتساهم في إيجاد حل”.

ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.