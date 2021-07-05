أنصار زوما يهددون بجعل جنوب أفريقيا “غير قابلة للحكم”.. ما القصة؟

هدد أنصار رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بجعل البلاد “غير قابلة للحكم” إذا تم سجنه.

وقال زوما مخاطبا المئات من أنصاره الذين احتشدوا خارج منزله إن حقوقه قد انتهكت من قبل قضاة المحكمة الدستورية في البلاد.

وانتقد زوما القضاة وشبههم بحكام نظام الفصل العنصري من الأقلية البيضاء قائلا إن عقوبة السجن “من دون محاكمة يجب أن تصيب بالصدمة كل من يؤمن بالحرية وسيادة القانون”.

وأضاف “جنوب أفريقيا تتراجع بسرعة إلى حكم الفصل العنصري”.

وحُكم على زوما بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن رفض مرارا الإدلاء بشهادته أمام محققين في قضية فساد.

لكن المحكمة وافقت بعد الحكم على زوما على النظر في الطعن الذي تقدم به لإلغاء الحكم بالسجن. وحددت المحكمة، الأحد، مهلة نهائية للرئيس السابق لتسليم نفسه، لكنه لم يبد أية اشارة الى نيته تنفيذ الحكم.

وعسكر أنصار زوما منذ اسابيع وهم يرتدون ملابس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي خارج منزل زعيمهم في مزرعته.

وقال زوما “عندما رأيت الشرطة هنا، تساءلت كيف سيصلون إلي وكيف سيتجاوزون كل هؤلاء الأشخاص”.

وتعهد أنصار زوما بمنع دخوله السجن، مطالبين الرئيس سيريل رامافوزا بالتنحي.

وقال أحد الأنصار الغاضبين “اعتبارا من الإثنين سنجعل البلاد غير قابلة للحكم”.

وإذا لم يسلم الرئيس السابق (79 عاما) نفسه بحلول، الأحد، فسيتم منح الشرطة مهلة ثلاثة أيام اضافية للقبض عليه.

وأرسل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ممثلين عنه الأيام الماضية للحديث مع زوما في منزله الذي تم تجديده عندما كان رئيسا بتكلفة بلغت نحو 24 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب.

وقد يواجه الحزب أزمة سياسية خطيرة بين مؤيدي زوما وآخرين موالين لرامافوزا الذي تعهد بمكافحة الفساد خلال حملته الانتخابية.

ووُجهت إلى زوما اتهامات بالتورط في قضية رشوة تعود إلى أكثر من 20 عاما. ويُزعم أنه تلقى أكثر من أربعة ملايين راند (نحو 235 ألف يورو) من مجموعة الدفاع الفرنسية تاليس التي حصلت على عقد تناهز قيمته 2.8 مليار يورو.