بصور حديثة.. إثيوبيا تعلن إنهاء 80% من بناء سد النهضة والملء الثاني في موعده

نشر وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على حسابه عبر موقع تويتر صورا حديثة لسد النهضة الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق.

وعلق الوزير الإثيوبي على الصور قائلا إن أعمال البناء في السد تمضي كما هو مخطط لها، ووجه الشكر لآلاف العمال والخبراء لمشاركتهم في بناء السد.

Yesterday, #MoWIE, board, EEP together with contractors made on site evaluation. The construction progress of #GERD is on schedule and as planned. Thanks to the thousands of construction workers, consultants and other supports mobilized around the dam pic.twitter.com/JOFoFOeZf4 — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 4, 2021

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن 80% من أعمال البناء في السد قد انتهت. وأشارت إلى أن الملء الثاني لخزان السد سيتم في موعده.

بالتزامن مع هذا، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري توجه إلى نيويورك تمهيدا للمشاركة في الجلسة المقرر عقدها بمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان.

وأضافت الوزارة أن شكري سيعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من الوزراء والمندوبين الدائمين بمجلس الأمن، ومسئولي الأمم المتحدة لإعادة التأكيد على موقف مصر “القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية”.

بدورهم انتقد مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي الموقف الإثيوبي من أزمة السد ووصفوه بالغطرسة. وطالبوا بالتصعيد والتوقف عن الحلول والتصريحات الدبلوماسية ردًا على الإصرار الإثيوبي بإتمام الملء الثاني لسد النهضة في موعده.

البرلماني السابق أحمد الطنطاوي يحذر السيسي من الوقوع مرة ثانية في فخ إثيوبيا بشأن سد النهضة pic.twitter.com/znOparcSHq — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 4, 2021

ماذا لو قرر مجلس الأمن الدولي حل أزمة سد النهضة عبر هذه الآلية: يقوم رئيس مجلس الأمن بالنداء على رئيس وزراء إثيوبيا، ثم يطلب منه أن يقول أمام الجميع "والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر"؟.

هل هذا الحل يرضي جمهور السيسي؟. — wael kandil (@waiel65) July 2, 2021

وأشار المدون أحمد عابدين إلى إن التصريحات الأثيوبية الأخيرة في منتهى الخطورة لضربها عرض الحائط بالمفاوضات، ودفاعها عن موقفها من دون النظر إلى مصالح دولتي المصب، الأمر الذي قد يمهد لاتخاذ مصر خطوات حقيقية اتجاه حماية الأمن المائي بعد استنفاذ كل الحلول الدولية المقترحة.

ودعا الصحفي ماجد عاطف المصريين للتكاتف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول حقيقية ودعم القرارات المصرية، والتخلي عن الخلافات.

وأعلنت رئاسة مجلس الامن الدولي عقد جلسة الخميس المقبل بشأن سد النهضة بعد تلقي طلبا من مصر والسودان لعقدها.

وتصر إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ لخزان السد خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، فيما تصر مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد على أن يتضمن الاتفاق آلية لفض المنازعات بين الدول الثلاث.

وأتمت إثيوبيا الملء الأول لخزان سد النهضة العام الماضي من دون الاتفاق مع مصر والسودان. وتقول الخرطوم إن هذه الخطوة تسبب في أضرار جسيمة لها بعد توقف محطات الكهرباء والمياه عن العمل نتيجة العمل المنفرد من جانب أديس أبابا.