بصور حديثة.. إثيوبيا تعلن إنهاء 80% من بناء سد النهضة والملء الثاني في موعده

نشر وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على حسابه عبر موقع تويتر صورا حديثة لسد النهضة الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق.

وعلق الوزير الإثيوبي على الصور قائلا إن أعمال البناء في السد تمضي كما هو مخطط لها، ووجه الشكر لآلاف العمال والخبراء لمشاركتهم في بناء السد.

Yesterday, #MoWIE, board, EEP together with contractors made on site evaluation. The construction progress of #GERD is on schedule and as planned. Thanks to the thousands of construction workers, consultants and other supports mobilized around the dam pic.twitter.com/JOFoFOeZf4

— Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 4, 2021