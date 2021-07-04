مع استمرار الانسحاب الأمريكي.. طالبان تواصل السيطرة على مناطق جديدة في أفغانستان

نقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن مسلحي طالبان سيطروا على مقر مديرية (زرمت) بولاية (بكتيا) جنوب شرقي أفغانستان وعلى قاعدة عسكرية ومركز تدريب للقوات الأفغانية في ولاية (وردك) جنوب العاصمة كابل.

كما سيطرت الحركة على 13 مقاطعة خلال 24 ساعة وفق مصادر إعلامية أفغانية. ونقلت قناة (طلوع نيوز) المحلية عن مصادر إن معظم تلك المناطق في ولاية (بدخشان) شمال شرقي البلاد.

يذكر أن بدخشان تتمتع بموقع استراتيجي، فهي متاخمة لحدود الصين وطاجيكستان وباكستان. وقبل أيام، أعلن مسؤولون أفغان سقوط 17 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد بيد الحركة في الأسابيع الأخيرة.

أحد جنود القوات الأفغانية يقف على بوابة قاعدة باغرام بعد انسحاب القوات الأمريكية (رويترز)

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 40 مسلحا من طالبان وإصابة أكثر من 30 آخرين أمس السبت ليلا، وذلك خلال غارة نفذتها القوات الحكومية في مديرية (بهارك) بولاية بدخشان.

وبحسب بيان للوزارة، فإن القوات الأفغانية تمكنت من استعادة مقر مديرية بهارك، بعدما سيطر عليها مسلحو طالبان أمس السبت، عقب اشتباكات عنيفة.

ويأتي سقوط مقاطعات أفغانية، بينها مناطق استراتيجية بيد طالبان في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب الأمريكي بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق الرئيس جو بايدن.

وبوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عامًا من النزاعات المسلحة بأفغانستان.

وقبلها أدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن وطالبان، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربًا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.