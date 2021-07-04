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سياسة|لبنان

لبنان.. أب يبحث 6 أيام عن دواء لابنته وأسرة تفتش عن الطعام بين القمامة (فيديو)

لبناني يشعل إطار سيارة ليقطع الطريق إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية (رويترز)
لبناني يشعل إطار سيارة ليقطع الطريق إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية (رويترز)
4/7/2021-|آخر تحديث: 4/7/202108:58 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني نتيجة للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وانتشر مقطع لأب لبناني قطع الطريق بسيارته ويشكو عدم تمكنه من شراء دواء لابنته المريضة منذ أسبوع تقريبا.

وظهر الأب في المقطع وهو يصرخ بشكل هيستيري بأن معه سيارة بها وقود ومعه النقود الكافية لشراء الدواء ولكنه لا يجد الدواء لفلذة كبده المريضة والتي وصلت درجة حرارتها إلى 40 درجة مئوية منذ 6 أيام.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسرة في مدينة طرابلس وهي تبحث عن طعام في حاوية قمامة.

وانتقدت السيدة التي صورت المقطع السياسيين اللبنانيين، وقالت إنهم يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد.

وعبر لبنانيون عن حزنهم لما وصلت إليه الحال في بلادهم وحملوا السياسيين المسؤولية عن ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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