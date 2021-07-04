بين الحطام.. سوري يبحث باكيا عن شقيقه وأطفاله بعد قصف منزلهم (فيديو)

قتل 9 مدنيين وأصيب 14 آخرون، السبت، في قصف لقوات النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمالي البلاد.

وأظهر مقطع فيديو أحد السكان وهو يبحث عن شقيقه وأطفاله بعد قصف منزلهم من قبل قوات النظام.

وفي مقطع الفيديو، يبكي السوري وهو ينادي على شقيقه، وسط محاولات من آخرين لتهدئته وتقديم التعازي له.

"بين الحطام والدمار".. سوري يبحث عن شقيقه وأطفاله بعد قصف منزلهم من قبل قوات النظام السوري في ريف #إدلب الجنوبي#سوريا pic.twitter.com/gj1faP1t6f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2021

وقال حساب الدفاع المدني السوري على تويتر، إن المتطوع في منظمة (بنفسج) صبحي العاصي قضى مع زوجته وأطفاله الثلاثة بقصف لقوات النظام وروسيا بقذائف موجهة ليزريًا على منزله في قرية (أبلين).

كما فقد المتطوع في الخوذ البيضاء عمر العمر طفلتيه بقصف مماثل على منزله في قرية (بليون).

"يوم مخضب بالدماء والتضحية"

لحظات الوداع الأخيرة للمتطوع في #الخوذ_البيضاء عمر العمر لابنتيه نور وإيمان، اللتان فقدهما اليوم بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منزله في بلدة بليون،وأدى لإصابته مع زوجته.

أخلص التعازي للمتطوع عمر ولأفراد أسرته، ولجميع أسر الضحايا أعظم الله أجركم pic.twitter.com/nKThBcapwH — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 3, 2021

وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) حسان الأحمد، إن قوات النظام السوري استهدفت قرى أبلين ومشون وبليون، جنوب إدلب، بأسلحة مختلفة.

وأوضح الأحمد أن القصف أسفر عن مقتل 5 مدنيين في أبلين و2 في بليون وواحد في مشون، وإصابة 9 مدنيين في القرى الثلاثة.

هذا الطفل الذي لم يحصل على اسمه بعد ليس نائماً، فقد حياته في رحم أمه، هو وأخاه حسن أصغر ضحايا الهجمات التي تشنها قوات النظام وروسيا اليوم على ريف #إدلب بينما أمهما في حالة خطرة،ما الذي يمكن قولها لها …هل نقول لها أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي شركاء في الجريمة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/wA7gecozV8 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 3, 2021

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد استهداف قوات النظام، لمنطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.