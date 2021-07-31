عضو بمجلس النواب الليبي: لا توجد وحدة وطنية في البلاد (فيديو)

قال عضو مجلس النواب الليبي خير الله التركاوي إن المرتزقة في ليبيا يتحركون بإرادة خارجية ولا توجد وحدة وطنية في ليبيا.

جاء ذلك في حديثه للجزيرة مباشر تعقيبا على قرار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها أمس الجمعة وتأكيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن السلام في ليبيا لن يتحقق إلا بخروج المرتزقة من ليبيا.

د. خير الله التركاوي عضو مجلس النواب الليبي: أين هي حكومة الوحدة الوطنية؟ مفيش وحدة وطنية pic.twitter.com/ZdHCxHqo04 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2021

وعن رأيه في خروج المرتزقة من ليبيا قال التركاوي: خروج المرتزقة ينتظره الكثير والكثير من الشعب الليبي وأنا أسمع من هنا وهناك ممن يسمون الساسة في ليبيا والفرقاء الليبيون، ولا توجد دولة فيها حكومتان ورئيسان وأمن قومي مزدوج هذه ليست دولة.

وأضاف: هناك تأثير دولي من الخارج وأنا أتحدث عمن يحرك الجماعات المسلحة الغير ليبية بكافة مسمياتها في ليبيا، وهي التي تتحرك بإرادة خارجية.

وتابع: أتمنى من الشعب الليبي أن يدرك جيدا أن ما يحصل في المستنقع الليبي هو بتأثيرات خارجية وللأسف بتنفيذ الدولة الليبية.

وردا على سؤال لماذا لم يفشل الليبيون المخططات الأجنبية في ليبيا؟

قال التركاوي: من يمثل إرادة الشعب الليبي إذا كانت هناك إرادة من الشعب الليبي، ولكن ما تسمى حكومة الوحدة الوطنية مفيش وحدة وطنية، وتساءل أين هي حكومة الوحدة الوطنية؟.

وأضاف: ما تسمى حكومة هي من إرادة خارجية وهي من زرعت القتال وبدأت الانشطار.

وعن تصوره لكيفية حل المشكلة في ليبيا الآن، قال التركاوي: لابد أن يكون هناك رئيس واحد يجمع شتات الشعب الليبي بالكامل، ولكن للأسف بهذه الطريقة الحالية لا تسمى دولة.