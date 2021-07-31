القدس.. الاحتلال يقمع مظاهرة ضد تهجير أهالي الشيخ جراح ويسمح للمستوطنين بالعبور (فيديو)

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مظاهرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، بحسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان أن “قوات الاحتلال قمعت عشرات المتضامنين ورشتهم بالمياه العادمة بهدف تفريقهم”.

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية المظاهرة التضامنية.

كما أغلقت القوات الحي ومنعت غير سكانه من دخوله.

وأظهر مقطع فيديو سماح الاحتلال للمستوطنين بالعبور بسلام في حي الشيخ جراح ومنعه الفلسطينيين من التحرك.

ومنذ قرابة 3 شهور، تمنع قوات الاحتلال المتضامنين من مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين، كما تعرقل عمل المسعفين والصحفيين.

شاهد| قوات الاحتلال تقمع المشاركين في فعالية ضد التهجير داخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.#فلسطين pic.twitter.com/hePdZcoOWa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 31, 2021

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت ملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان.