البث الحي
سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

القدس.. الاحتلال يقمع مظاهرة ضد تهجير أهالي الشيخ جراح ويسمح للمستوطنين بالعبور (فيديو)

31/7/2021-|آخر تحديث: 31/7/202110:56 PM (مكة المكرمة)

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مظاهرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، بحسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان أن “قوات الاحتلال قمعت عشرات المتضامنين ورشتهم بالمياه العادمة بهدف تفريقهم”.

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية المظاهرة التضامنية.

كما أغلقت القوات الحي ومنعت غير سكانه من دخوله.

وأظهر مقطع فيديو سماح الاحتلال للمستوطنين بالعبور بسلام في حي الشيخ جراح ومنعه الفلسطينيين من التحرك.

ومنذ قرابة 3 شهور، تمنع قوات الاحتلال المتضامنين من مساندة سكان الحي المهددين بالتهجير لصالح المستوطنين، كما تعرقل عمل المسعفين والصحفيين.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ عام 1956.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت ملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

الاحتلال يقمع أهالي الشيخ جراح ويعتقل العشرات بالضفة والفصائل تجتمع في غزة (فيديو)

اعتدى مستوطنون مساء أمس الإثنين على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وأصابوا 20 مواطنا خلال قمعهم للأهالي في حين اعتقل جنود الاحتلال العشرات بالضفة بينما تجتمع اليوم فصائل المقاومة في غزة لبحث الأوضاع.

22/6/2021

حكومة الاحتلال ترفض التدخل في قضية حي الشيخ جراح وتترك القرار للمحكمة.. ماذا يعني ذلك؟

رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، التدخل في قضية حي الشيخ جراح، تاركًا القرار للمحكمة العليا الإسرائيلية، ما يضع أهالي الحي أمام خطر التهجير الفعلي.

7/6/2021
المزيد من سياسة

كورونا.. الصين تدرس إعطاء “جرعات تنشيطية” مع تغوّل سلالة “دلتا” عالميا

المتحوّر دلتا يواصل انتشاره عالميا ومخاوف من العواقب (غيتي)

مصر.. مخاوف من نفاد لقاح كورونا بعد إعلان الصحف تأجيل الجرعة الثانية

سيدات يتلقين الجرعة الأولى من اللقاح في مصر (غيتي)

لن نترك تونس للصوص.. سعيّد يتهم مسؤولا حزبيا بالتحريض على التخريب (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (مواقع التواصل)

الجزائر تسحب ترخيص قناة العربية وتتهمها بالتضليل

وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تغريدة للعالم فاروق الباز بشأن نهر النيل تثير الجدل في مصر

العالم المصري فاروق الباز (غيتي-أرشيف)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

بعد سجنه 30 عاما.. براءة أمريكي أدين ظلما بجريمة قتل (فيديو)

كورتيس كروسلاند بعد إطلاق سراحه (مواقع التواصل)

كوارث تلوح في الأفق.. التغيرات المناخية في الماضي “إنذار مبكر” لنقاط التحول الحالية

التغيرات المناخية ليست وليدة اللحظة (غيتي)