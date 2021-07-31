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أمريكا توافق على صفقة هليكوبتر لإسرائيل بقيمة 3.4 مليار دولار

مروحية النقل الثقيل من طراز سي.إتش-53كيه (رويترز)
مروحية النقل الثقيل من طراز سي.إتش-53كيه (رويترز)
31/7/2021

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز سي.إتش-53كيه لإسرائيل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار.

كما تشمل الصفقة محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني. والمتعاقدان الرئيسيان في الصفقة هما شركتا لوكهيد مارتن وجنرال إليكتريك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الجمعة، “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس”.

وعلى الرغم من موافقة الخارجية الأمريكية إلا أن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات بهذا الشأن.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية في مايو/أيار الماضي، أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

وذكرت صحيفة “الواشنطن بوست” آنذاك نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بملايين الدولارات”.

وأضافت الصحيفة أنه جرى إخطار الكونغرس رسميا بالصفقة في الخامس من مايو الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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