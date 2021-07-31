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تركيا: 5 ولايات منكوبة جراء حرائق الغابات (فيديو)

31/7/2021-|آخر تحديث: 31/7/202103:02 PM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة وعثمانية مناطق منكوبة جراء حرائق الغابات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان على حسابة في تويتر اليوم السبت.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره.

كانت حرائق غابات بدأت الأربعاء الماضي قد اندلعت في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

السيطرة على 88 حريقا

وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي أمس الجمعة السيطرة على 88 من أصل 98 حريقا في غابات 26 ولاية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها باكديميرلي بشأن الحرائق التي اندلعت بين 28 ـ 30 يوليو/ تموز الجاري في مناطق مختلفة من تركيا.

وأوضح الوزير أنه تمت السيطرة على 88 من أصل 98 حريقا اندلع في 26 ولاية فيما لا تزال الجهود مستمرة برا وجوا للسيطرة على الباقي.

كما أرفق الوزير ضمن تغريدته جدولا يظهر استمرار الحرائق في 11 منطقة بولايات أضنة وموغلا وأنطاليا ومرسين وعثمانية.

وأسفرت تلك الحرائق حتى اليوم السبت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

حظر دخول الغابات

وأعلنت عدة ولايات تركية منع دخول المواطنين إلى الغابات لمدد تتراوح بين شهر و3 أشهر تحاشيا لحدوث وافتعال المزيد من الحرائق.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر

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