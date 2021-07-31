تركيا: 5 ولايات منكوبة جراء حرائق الغابات (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة وعثمانية مناطق منكوبة جراء حرائق الغابات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان على حسابة في تويتر اليوم السبت.

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/WNEe70dyKl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 31, 2021

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره.

*حرائق في غابات أنطاليا وجنوب تركيا وإخلاء عشرات الفنادق والمنازل والحقول ، وجهود ضخمة لإخمادها* pic.twitter.com/f1Ro0JxofC — ⚖️Rania 📝 (@queen_Rania100) July 30, 2021

كانت حرائق غابات بدأت الأربعاء الماضي قد اندلعت في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

السيطرة على 88 حريقا

وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي أمس الجمعة السيطرة على 88 من أصل 98 حريقا في غابات 26 ولاية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها باكديميرلي بشأن الحرائق التي اندلعت بين 28 ـ 30 يوليو/ تموز الجاري في مناطق مختلفة من تركيا.

Yangınla mücadele bir savaştır. Sahada büyük bir özveriyle bu mücadeleyi veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/odUVuLapDs — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021

وأوضح الوزير أنه تمت السيطرة على 88 من أصل 98 حريقا اندلع في 26 ولاية فيما لا تزال الجهود مستمرة برا وجوا للسيطرة على الباقي.

كما أرفق الوزير ضمن تغريدته جدولا يظهر استمرار الحرائق في 11 منطقة بولايات أضنة وموغلا وأنطاليا ومرسين وعثمانية.

Bakan Pakdemirli yangın detay durumunu açıkladı: Son 4 günde çıkan 98 orman yangınının 88’i kontrol altına alındı, 10 yangın devam ediyor #KöyceğizYanıyor pic.twitter.com/vbRLgnWFOB — Güncelses Gazetesi (@guncel_ses_) July 31, 2021

حرائق غابات في انطاليا جنوب تركيا pic.twitter.com/lZhsN4CT81 — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) July 28, 2021

وأسفرت تلك الحرائق حتى اليوم السبت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

حظر دخول الغابات

وأعلنت عدة ولايات تركية منع دخول المواطنين إلى الغابات لمدد تتراوح بين شهر و3 أشهر تحاشيا لحدوث وافتعال المزيد من الحرائق.