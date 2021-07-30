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مصر.. إصابات في تصادم قطار بمصد خرساني (فيديو)

إصابات جراء اصطدام قطار ركاب بمصد خرساني جنوبي مصر
إصابات جراء اصطدام قطار ركاب بمصد خرساني جنوبي مصر
30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202107:52 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بوقوع عدد من الإصابات بسبب اصطدام قطار ركاب بمصد خرساني جنوبي البلاد.

ووفق صحيفتي “الوطن” و”اليوم السابع” الخاصتين “اصطدم قطار الركاب رقم 735 بالمصدّ الخرساني بمحطة نجع حمادي في محافظة قنا (جنوب)”.

ونقلت الصحيفتان عن مصادر بهيئة السكك الحديدية (رسمية) قولها إن الحادث أدى إلى وقوع إصابات -لم يحدد عددها- وحدوث تلفيات بالقطار.

وأوضحت المصادر أن حركة قطارات خط الصعيد -جنوب مصر- تعطلت بفعل الحادث، دون ذكر تفاصيل أكثر.

والمصد الخرساني يوجد عادة في نهاية السكة الحديد ويخصص لتثبيت القطار.

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن جرار قطار (735 / 3980) ركاب (نجع حمادي/سوهاج) المكون من 7 عربات مقطورة اصطدم بحاجز التصادم الخرساني الموجود في نهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

أوضحت الهيئة -في بيان- أن حركة القطارات لم تتأثر بهذه الواقعة ولم ينتج عنها أي إصابات، وأنه تم إيقاف السائق عن العمل، وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة الهيئة عليه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شهدت مصر حادثين لتصادم القطارات أديا إلى وقوع قتلى ومصابين، أحدهما في محافظة الإسكندرية (شمال) وأسفر عن 40 مصابا، والآخر جنوب القاهرة أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

وتقول وزارة النقل المصرية إنها تنفذ خطة شاملة لتطوير عربات ومحطات القطارات بالتوازي مع محاسبة المقصرين والمسؤولين عن مثل هذه الحوادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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