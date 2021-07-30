شارك في جنازة شهيد فاستشهد.. تشييع جثمان شاب قتله الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

شيع المئات من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جثمان شاب قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي،أمس الخميس، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد شوكت خالد عوض (20 عاما) من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، نحو مسقط رأسه في بلدة (بيت أُمّر) شمال المدينة.

وألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد البلدة، ويوارى الثرى في مقبرتها.

حزن وغضب عقب استشهاد الشاب #شوكت_عوض والذي كان يشارك بجنازة الطفل الشهيد #محمد_العلامي pic.twitter.com/36cFqajXUh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2021

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية.

واعتدت قوات الاحتلال على مشاركين في الجنازة وأطلقت قنابل الغاز على المشيعين.

قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينيين أثناء تشييع جثمان شاب قتل أمس برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال مدينة #الخليل pic.twitter.com/JdVFBdLyDx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2021

واستشهد عوض، الخميس، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس والصدر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

​​​​​​​وكان شهود عيان قالوا آنذاك بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوة إسرائيلية، عقب تشييع جثمان طفل قتله الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي.

​​​​​​​وعقب التشييع، اندلعت مواجهات على مدخل البلدة بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.