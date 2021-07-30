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سياسة|أمريكا

بايدن يدعو لمنح 100 دولار لكل شخص يتلقى لقاح كورونا في أمريكا

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)
30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202111:02 AM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن إجراءات جديدة لتطعيم المزيد من المواطنين، والحيلولة دون انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا الذي يثير المخاوف بالبلاد لا سيما مع تزايد الإصابات مجددًا بالفيروس.

كما دعا بايدن السلطات المحلية لمنح مبلغ مئة دولار لكل شخص يتلقى اللقاح، وذلك من أموال صناديق الطوارئ التي فُتحت لمواجهة الجائحة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن “البلاد بعد شهور وشهور من انخفاض حالات الإصابة بكورونا، تشهد ارتفاعًا مجددًا بها بسبب هذا المتحور الجديد الذي يسمى دلتا”، واصفًا إياه بـ”شديد العدوى ويسبب موجة جديدة من الإصابات لدى من لم يتم تطعيمهم”.

وأوضح أن “الناس يموتون بسبب عدم أخذهم اللقاح، وينبغي ألا يموتون في ظل توفر اللقاحات المضادة للفيروس”، لافتًا أن “الجهات الصحية قدمت أكثر من 325 مليون جرعة لقاح خلال الأشهر الست الماضية”.

وأشار أن “من ضمن الإجراءات الجديدة مطالبة جميع الموظفين الفيدراليين، والعمال المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية بتلقي اللقاح أو ارتداء الكمامة طيلة وجودهم بالعمل بغض النظر عن المنطقة الموجودين بها”.

ويبلغ عدد الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة 4 ملايين شخص، بينهم مليونا موظف مدني.

وفيما يتعلق بالعسكريين، طالب بايدن الجيش بدراسة “كيفية وموعد” إضافة اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى قائمة اللقاحات الإلزامية للعسكريين.

وتسعى الولايات المتحدة لإنعاش حملة التلقيح التي سجلت مع بداية عهد بايدن قفزة كبرى، لكن وتيرتها تراجعت أخيرا في وقت يثير فيه انتشار المتحورة دلتا الأسرع تفشيا قلق السلطات الصحية.

المصدر : وكالات

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