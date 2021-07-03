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سياسة|مصر

خبير قانون دولي: مجلس الأمن قد يطلب العودة للاتحاد الأفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة

2/7/2021-|آخر تحديث: 3/7/202101:12 AM (مكة المكرمة)

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن من الممكن أن يطلب مجلس الأمن عودة مصر والسودان وإثيوبيا إلى المفاوضات بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأوضح سلامة في لقاء مع الجزيرة مباشر أن هناك علاقة وثيقة بين الأمم المتحدة وأجهزتها وبين الاتحاد الأفريقي بسبب نجاح الاتحاد في حل نزاعات عدة في السابق، لكنه أشار إلى أن تلك النزاعات لم تكن بتعقيد مفاوضات سد النهضة.

وذكر أن في حال صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السادس يكون هذا القرار مجرد توصية وليس ملزما كما هو الحال مع القرارات التي تصدر بموجب الفصل السابع.

وأوضح سلامة أن المجلس يمكن أن يأمر بتشكيل لجنة تحقيق بموجب الفصل السادس أو أن يضطلع بنفسه بالتحقيق في المعوقات والعراقيل التي تعترض المفاوضات.

وأضاف أن مجلس الأمن قد يكلف الأمين العام برئاسة لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في المعوقات التي تعرقل المفاوضات بشأن السد.

وقال سلامة إنه كان من الخطأ أن يصدر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة تصريحا بشأن السد قبل عقد الجلسة.

وأضاف “هناك نزاعا بالفعل بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى، ومجلس الأمن هو الهيئة التي بمقدورها أن تحدد ما إذا كان النزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين أم لا، مشيرا إلى أن مصر والسودان قدمتا لمجلس الأمن ملفات بشأن الأضرار الجسيمة التي يتسبب فيها السد”.

وقال سلامة “اتفاق المبادئ هي اتفاقية عامة إطارية يستلزمها اتفاق فني نهائي يفسر المبادئ العشرة التي وردت بها”.

وأضاف “لا بد من موافقة الدول الثلاث على أي اتفاق مرحلي أو اللجوء للتحكيم أمام محكمة العدل الدولية”.

وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير قد قال إنه “من المحتمل جدًا أن يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بشأن سد النهضة يشارك فيه بعض الوزراء المعنيين”.

وأضاف دو ريفيير خلال مؤتمر عقده بمناسبة تولي بلاده رئاسة المجلس، خلال شهر يوليو/تموز الجاري، إنه يجب على مجلس الأمن أن يسعى لاستئناف المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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