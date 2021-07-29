البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. أحكام بالإعدام على 24 من رافضي الانقلاب العسكري

صورة أرشيفية (غيتي - أرشيفية)
صورة أرشيفية (غيتي - أرشيفية)
29/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202111:41 PM (مكة المكرمة)

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإعدام 24 من رافضي الانقلاب العسكري بتهم إدانتهم بمقتل 4 شرطيين في قضيتين منفصلتين تعودان لعامي 2014 و2015.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي مصر قضت بإعدام 24 شخصا “بتهم تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة”.

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهمًا بينهم 10 حضوريًا في قضية تفجير حافلة شرطة عام 2015، ما أسفر عنه وقتها مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 39 آخرين من أمناء وأفراد الشرطة، بحسب التقارير الرسمية.

كما قضت بإعدام 8 آخرين بينهم 6 حضوريًا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث مقتل أمين شرطة ربيع محمد علي عصفور في واقعة منفصلة.

وأدانت المحكمة المتهمين “بحيازة أسلحة ومتفجرات، وقتل 3 شرطيين عمدا وتمويل جماعة إرهابية” وهي تهم نفاها المتهمون خلال التحقيقات.

ولا توجد إحصائيات رسمية بشأن أحكام الإعدام في مصر هذا العام، إلا أنه جرى تنفيذ الإعدام بحق 10 أشخاص في أبريل/ نيسان الماضي ويوليو/ تموز الجاري، بينما صدرت أحكاما نهائية بحق 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في يونيو/ حزيران الماضي بقضية “فض اعتصام رابعة” عام 2013.

ووجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات للنظام المصري قائلة إن نظام ما بعد الثالث من يوليو/تموز 2013 ينكل بخصومه السياسيين ويصدر أحكاما بالإعدام ضدهم في محاكمات صورية.

وتنفي السلطات في مصر اتهامات المنظمات الحقوقية لها وتقول إن النظام القضائي في البلاد نزيه وإنه لا يوجد معتقلون سياسيون في البلاد وإنما “مدانون في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل”.

وفي فبراير/شباط 2019، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أحكام الإعدام تنفذ كحق لذوي من راحوا ضحية “الإرهاب” وتتم وفق القانون، بحسب قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

مصر.. تواصل المطالبات بإلغاء أحكام بالإعدام بعد انقضاء المهلة القانونية للرئيس لتخفيفها (فيديو)

انتهت المهلة التي تسمح للرئيس المصري بإصدار قرار بالعفو أو التخفيف لأحكام الإعدام التي صدرت قبل أسبوعين بحق عدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

1/7/2021
المزيد من سياسة

الرئيس التونسي قيس سعيد: لن أتحول لديكتاتور (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد (غيتي)

ضربة مزدوجة لترمب.. إجراءات للكشف عن سجلاته الضريبية وضغوطه الانتخابية

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (غيتي)

ليبيا.. نجل القذافي يعاود الظهور ويلمح إلى احتمال ترشحه للرئاسة

سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي خلف القضبان أثناء محاكمته (غيتي- أرشيفية)

منظمات حقوقية وناشطون يطالبون البحرين بالإفراج عن معارض بارز مضرب عن الطعام

المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تغريدة للعالم فاروق الباز بشأن نهر النيل تثير الجدل في مصر

العالم المصري فاروق الباز (غيتي-أرشيف)

تدّخل لفض عراك فقُتل.. لحظة إصابة “ضحية الشهامة” المصري وتشييعه في جنازة مهيبة (فيديو)

جنازة حاشدة للمِعلم المصري حسين السميطي الذي تدخل لفض الشجار فقُتل (مواقع التواصل)

درعا تحت القصف.. لقطات لأم تودع أطفالها الثلاثة في الكفن تشعل غضبا عربيا (فيديو)

أسد يثير الذعر بعد هروبه من حديقة حيوانات في كينيا (فيديو)

الأسد أثار الذعر قبل نجاح فرق الإغاثة في السيطرة عليه وإعادته إلى موقعه (مواقع التواصل)