مصر.. أحكام بالإعدام على 24 من رافضي الانقلاب العسكري

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإعدام 24 من رافضي الانقلاب العسكري بتهم إدانتهم بمقتل 4 شرطيين في قضيتين منفصلتين تعودان لعامي 2014 و2015.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي مصر قضت بإعدام 24 شخصا “بتهم تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة”.

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهمًا بينهم 10 حضوريًا في قضية تفجير حافلة شرطة عام 2015، ما أسفر عنه وقتها مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 39 آخرين من أمناء وأفراد الشرطة، بحسب التقارير الرسمية.

كما قضت بإعدام 8 آخرين بينهم 6 حضوريًا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث مقتل أمين شرطة ربيع محمد علي عصفور في واقعة منفصلة.

وأدانت المحكمة المتهمين “بحيازة أسلحة ومتفجرات، وقتل 3 شرطيين عمدا وتمويل جماعة إرهابية” وهي تهم نفاها المتهمون خلال التحقيقات.

ولا توجد إحصائيات رسمية بشأن أحكام الإعدام في مصر هذا العام، إلا أنه جرى تنفيذ الإعدام بحق 10 أشخاص في أبريل/ نيسان الماضي ويوليو/ تموز الجاري، بينما صدرت أحكاما نهائية بحق 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في يونيو/ حزيران الماضي بقضية “فض اعتصام رابعة” عام 2013.

ووجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات للنظام المصري قائلة إن نظام ما بعد الثالث من يوليو/تموز 2013 ينكل بخصومه السياسيين ويصدر أحكاما بالإعدام ضدهم في محاكمات صورية.

وتنفي السلطات في مصر اتهامات المنظمات الحقوقية لها وتقول إن النظام القضائي في البلاد نزيه وإنه لا يوجد معتقلون سياسيون في البلاد وإنما “مدانون في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل”.

وفي فبراير/شباط 2019، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أحكام الإعدام تنفذ كحق لذوي من راحوا ضحية “الإرهاب” وتتم وفق القانون، بحسب قوله.