الأول منذ الأزمة الخليجية.. قطر تعين سفيرا “فوق العادة” لدى مصر

عينت مصر، اليوم الأربعاء، سفيرا “فوق العادة” لدى قطر بعد قطيعة دبلوماسية وسحب للسفراء دام نحو أربع سنوات.
أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس، تعيين أول سفير لها لدى مصر منذ اندلاع الأزمة الخليجية منتصف عام 2017.
ووفق بيان للديوان الأميري، أصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بتعيين سفراء جدد في تركيا ومصر وليبيا وقبرص.
وتضمن القرار “تعيين محمد بن ناصر بن جاسم سفيرا فوق العادة مفوضا لدى تركيا، وسالم بن مبارك بن شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر”.
كما شمل أيضا “تعيين علي يوسف عبد الرحمن الملا سفيرا فوق العادة مفوضا لدى قبرص، وخالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ليبيا”.
سمو الأمير يصدر قرارات بتعيين سفراء جددhttps://t.co/CHRwH6N2h0#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/TdONZ6dOaH
— وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) July 29, 2021
وهذه المرة الأولى التي تعين فيها الدوحة سفيرا لدى القاهرة منذ بداية الأزمة الخليجية وقطع العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر في يونيو/حزيران 2017.
وفي 23 يونيو الماضي، أعلنت مصر تعيين سفير فوق العادة لدى قطر في إطار استئناف العلاقات بينهما عقب قمة العلا واتفاق المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية بعد توقيع بيان العلا بالسعودية، والذي أسدل الستار على الأزمة الخليجية.