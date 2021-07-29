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سياسة|قطر

الأول منذ الأزمة الخليجية.. قطر تعين سفيرا “فوق العادة” لدى مصر

وزارة الخارجية القطرية
وزارة الخارجية القطرية
29/7/2021-|آخر تحديث: 29/7/202105:50 PM (مكة المكرمة)

أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس، تعيين أول سفير لها لدى مصر منذ اندلاع الأزمة الخليجية منتصف عام 2017.

ووفق بيان للديوان الأميري، أصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بتعيين سفراء جدد في تركيا ومصر وليبيا وقبرص.

وتضمن القرار “تعيين محمد بن ناصر بن جاسم سفيرا فوق العادة مفوضا لدى تركيا، وسالم بن مبارك بن شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر”.

كما شمل أيضا “تعيين علي يوسف عبد الرحمن الملا سفيرا فوق العادة مفوضا لدى قبرص، وخالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ليبيا”.

وهذه المرة الأولى التي تعين فيها الدوحة سفيرا لدى القاهرة منذ بداية الأزمة الخليجية وقطع العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر في يونيو/حزيران 2017.

وفي 23 يونيو الماضي، أعلنت مصر تعيين سفير فوق العادة لدى قطر في إطار استئناف العلاقات بينهما عقب قمة العلا واتفاق المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية بعد توقيع بيان العلا بالسعودية، والذي أسدل الستار على الأزمة الخليجية.

المصدر : وكالات

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