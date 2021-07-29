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سياسة|قطر

أمير قطر يصدر قانون نظام انتخاب مجلس الشورى

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
29/7/2021-|آخر تحديث: 29/7/202102:01 PM (مكة المكرمة)

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم آل ثاني، الثلاثاء، قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، تمهيدا لإجراء أول انتخابات للمجلس في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكر الديوان الأميري، في بيان، أن أمير البلاد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى، ويقضي بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ومن بين ما يتضمنه القانون: شروط الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية.

وقال أمير قطر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن بلاده “تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية في دولة قطر، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وموازنة المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.

ووفقا للقانون السابق، كان أمير البلاد يعين أعضاء مجلس الشورى، وعددهم 45.

وفي 2003، صوت القطريون، عبر استفتاء عام، على أول دستور دائم للبلاد.

المصدر : وكالات

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