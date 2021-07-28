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سياسة|سوريا

عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات تتبع النظام السوري.. إليك التفاصيل

سجن صيدنايا يتألف من سجنين: الأحمر والأبيض، وهما بناء ثلاثي على شكل علامة مرسيدس (الجزيرة)
سجن صيدنايا يتألف من سجنين: الأحمر والأبيض، وهما بناء ثلاثي على شكل علامة مرسيدس (الجزيرة)
28/7/2021-|آخر تحديث: 28/7/202111:00 PM (مكة المكرمة)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطين بالنظام السوري، بينهم ضباط وسجون يديرها جهاز الاستخبارات العسكري.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنها أدرجت 8 سجون يديرها جهاز الاستخبارات العسكري السوري على لائحة العقوبات.

والسجون هي صيدنايا العسكري، والفرع 215 فرع الخطيب ـ المخابرات العامة، والفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية ـ فرع الدوريات، والفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية.

إضافة إلى الفرع 235 ـ فرع فلسطين، والفرع 248 ـ فرع التحقيق، والفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة، والفرع 290 للمخابرات العسكرية في حلب.

واستهدفت العقوبات أيضا مسؤولين في المخابرات مشرفين على تلك السجون.

وذكرت، أندريا غاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأمريكية أن “هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين”.

وأوضحت أن “هذه السجون شهدت عمليات تعذيب وحشية والآلاف من الضحايا”.

وأشارت إلى أن “صور قيصر” المسربة كشفت عن قتل 3552 معتقلا في سجن واحد فقط.

وقالت إن “بشار الأسد ونظامه الوحشي يواصلان تمديد القتال في سوريا من خلال معاملتهما الوحشية للسوريين الذين يعارضون النظام”.

كما كشفت عن فرض عقوبات على مجموعتين مسلحتين إحداهما قتلت وعذبت وسرقت مدنيين سوريين وتضم مقاتلين سابقين من “تنظيم الدولة” في صفوفها.

وشملت العقوبات أيضا المجموعة المسلحة المعارضة “أحرار الشرقية” و”سرايا العرين” الموالية للنظام السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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