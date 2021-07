عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات تتبع النظام السوري.. إليك التفاصيل

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطين بالنظام السوري، بينهم ضباط وسجون يديرها جهاز الاستخبارات العسكري.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنها أدرجت 8 سجون يديرها جهاز الاستخبارات العسكري السوري على لائحة العقوبات.

والسجون هي صيدنايا العسكري، والفرع 215 فرع الخطيب ـ المخابرات العامة، والفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية ـ فرع الدوريات، والفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية.

إضافة إلى الفرع 235 ـ فرع فلسطين، والفرع 248 ـ فرع التحقيق، والفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة، والفرع 290 للمخابرات العسكرية في حلب.

واستهدفت العقوبات أيضا مسؤولين في المخابرات مشرفين على تلك السجون.

Today, the Office of Foreign Asset Control is sanctioning eight Syrian prisons run by the Assad regime’s intelligence apparatus, which have been sites of human rights abuses against political prisoners and other detainees.

More here: https://t.co/1aCNakZW8S

— Treasury Department (@USTreasury) July 28, 2021