جنوب أفريقيا تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

اعترضت جمهورية جنوب أفريقيا على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي واصفة هذه الخطوة بأنها “مروعة”.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون أن جنوب أفريقيا أصيبت بالدهشة جراء “القرار الجائر وغير المبرر” الصادر عن الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب.

وأضاف البيان “الاتحاد اتخذ هذا القرار من جانب واحد دون استشارة الدول الأعضاء”.

South Africa objects to the African Union Commission Decision to grant Israel Observer Status. pic.twitter.com/DSPwJYjnme

— DIRCO South Africa (@DIRCO_ZA) July 28, 2021