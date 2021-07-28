البث الحي
سياسة|جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

القمة الثالثة والثلاثين لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بأديس أبابا (غيتي - أرشيفية)
القمة الثالثة والثلاثين لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد بأديس أبابا (غيتي - أرشيفية)
28/7/2021-|آخر تحديث: 28/7/202107:26 PM (مكة المكرمة)

اعترضت جمهورية جنوب أفريقيا على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي واصفة هذه الخطوة بأنها “مروعة”.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون أن جنوب أفريقيا أصيبت بالدهشة جراء “القرار الجائر وغير المبرر” الصادر عن الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب.

وأضاف البيان “الاتحاد اتخذ هذا القرار من جانب واحد دون استشارة الدول الأعضاء”.

وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في عام تعرض فيه الشعب الفلسطيني لقصف مدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على الأراضي المحتلة.

ولفت إلى أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأفريقي الرافض بشدة لمقتل الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية المدنية.

إسرائيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية انضمام بلادها مرة أخرى إلى الاتحاد الأفريقي عضوا مراقبا عبر سفيرها لدى إثيوبيا.

وقالت الوزارة في بيان “لأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أليلين أدماسو أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي” دون أن توضح خلفيات الخطوة.

وأشارت إلى أن “الاتحاد الأفريقي هو أكبر وأهم منظمة في القارة السمراء ويضم 55 دولة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية”.

وأضاف في البيان الصادر عن وزارة الخارجية “هذا الإنجاز يصحح الحالة الشاذة التي كانت موجودة منذ قرابة عقدين وهو جزء مهم من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل”.

وتابع لابيد “هذا الإنجاز سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الأفريقية ومع الدول الأعضاء في الاتحاد”.

وقال موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإخباري إنه حتى عام 2002، كانت إسرائيل عضوا مراقبا في منظمة الوحدة الأفريقية حتى جرى حلها واستبدالها بالاتحاد الأفريقي.

وشهدت العلاقات بين أفريقيا وإسرائيل توترات منذ ستينيات القرن الماضي مع اندلاع حركات التحرر الوطني في القارة السمراء وتصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، دفعت الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية عامي 1967 و1973، إلى قطع الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى علاقاتها مع إسرائيل قبل أن تبذل تل أبيب على مدار السنوات التالية مساع كبيرة لتحسين العلاقات مع العديد من دول القارة.

وتقول إسرائيل إنها تتمتع بعلاقات مع 46 دولة في أفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيانها أنه “في السنوات الأخيرة، جددت إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا كما أعلن السودان بعد انضمامه إلى اتفاقات إبراهام تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وذكر البيان “بعد الحصول رسميا على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي ستكون الأطراف قادرة على التعاون من بين أمور أخرى في مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب المتطرف في جميع أنحاء القارة”.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

إسرائيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.. ما دلالات هذه الخطوة؟ (فيديو)

أكدت خبيرة الشؤون الإفريقية أسماء الحسيني أن انضمام إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد الأفريقي يعد خبرا مؤسفا بالنسبة لعموم الشعب المصري الذي يعتبر إسرائيل عدوه الرئيسي وعدو المصالح العربية والأفريقية.

24/7/2021

صحفية إسرائيلية: اتفاقات التطبيع مع بعض البلدان العربية هي “لذر الرماد في العيون”

قالت الصحيفة والناشطة الإسرائيلية أورلي نوي، إن النظام الإسرائيلي يمارس انتهاكات بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وغزة، بل إنه تعدى ذلك إلى استخدام العنف والتمييز ضد العرب داخل الخط الأخضر.

24/5/2021
المزيد من سياسة

مصر.. أحكام نهائية بسجن 15 بينهم مرشد الإخوان بتهمة “التخابر مع حماس”

حكم نهائي بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان محمد بديع بتهمة التخابر مع حماس (الأوربية- أرشيف)

شهيد في الضفة وقمع عشرات الأسرى في عسقلان ومستوطنون يقتحمون الأقصى

قوات القمع الإسرائيلية أثناء اقتحام سابق لأحد أقسام الأسرى بسجون الاحتلال (مواقع التواصل)

سوريا.. حكاية أب فقد بناته الأربع في لحظة واحدة (فيديو)

خبير مائي: سد النهضة لم يراوح مرحلته الأولى ومن مصلحة مصر بدء توليده للكهرباء (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (الأوربية)
الأكثر قراءة

مصر.. مشيعون: جثة تتحرك أثناء الجنازة.. والأطباء يحسمون الجدل (فيديو)

مشيعون يحملون نعش أحد المتوفين (الفرنسية)

لحظة بلحظة.. أبرز تطورات الأوضاع في تونس (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط المشيشي &#34;يمين&#34; والغنوشي (الجزيرة مباشر)

شاهد: سوداني ينتقم من لص سرق متجره

صاحب المتجر فتك باللص بعد ضبطه متلبسا

المغرب يحقق في وفاة شابة بعد تلقيها لقاح “جونسون آند جونسون”

لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد (غيتي)