المنصف المرزوقي: قرارات الرئيس قيس سعيد انقلاب وخرق للدستور يجب التصدي له (فيديو)

عبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، فجر الإثنين، عن رفضه لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبرا إياها “انقلابا”.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلن سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وتعقيبا على ذلك، قال المرزوقي في رسالة مصورة للشعب التونسي نشرها عبر حسابه على فيسبوك “ما وقع الليلة انقلاب وخرق للدستور”.

وأضاف “سعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه وأعطى لنفسه كل السلطات”.

وتابع أن “سعيّد اعتبر نفسه رئيس الجهاز التنفيذي (رئيس الحكومة) والقاضي الأول”.

وحذر المرزوقي من أنه “إذا نجح الانقلاب سيتدهور الوضع الاقتصادي والصحي (للبلاد) أكثر”.

#تونس … الرئيس التونسي السابق المنصف #المرزوقي: ما وقع الليلة "انقلاب" تعليقا على قرار الرئيس التونسي، #قيس_سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسهاhttps://t.co/JY7b5YwW38 pic.twitter.com/SGviYOtT1N — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 26, 2021

ووصف المرزوقي الرئيس سعيد بأنه “أصبح أكبر مشكل لتونس”، وفق تصريحاته.

ووجه رسالة للشعب التونسي قائلا “أدعو الشعب التونسي إلى الانتباه إلى أن ما وقع ليس بداية للحل كما يتوهم البعض بل بداية انهيار كامل”. كما وصف ما حدث بأنه “قفزة جبارة إلى الوراء أعادت تونس إلى ركب الدول المتخلفة”.

ودعا المرزوقي إلى ما سماه “وضع حد لهذه المهزلة والعودة للشرعية في إطار منظومة الديمقراطية” داعيا الجميع “للتصدي للانقلاب بكل الطرق السلمية والعودة إلى الديمقراطية”.

جزء من تعليق الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في لقاء أجريته معه على شاشة الجزيرة بعد الإعلان عن القرارات الأخيرة في #تونس pic.twitter.com/cpepc9zePr — عثمان آي فرح (@ayfaraho) July 26, 2021

وكان سعيد شدد على أن قراراته “ليست تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية”، مستدركا “لكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل أدوات للسطو على إرادة الشعب”.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وتخللت تلك الاحتجاجات اعتداءات على مقار لحركة النهضة في عدد من محافظات البلاد، وهو ما أدانته الحركة، في بيان، واتهمت المتورطين في تلك الاعتداءات بأنها “عصابات إجراميّة يتمّ توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها بغرض إشاعة مظاهر الفوضى والتخريب، خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد”.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة “كورونا”، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.