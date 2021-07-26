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سياسة|تركيا

إدانة تركية لقرارات الرئيس التونسي: انقلاب على النظام الدستوري وخطوة غير شرعية

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (الأناضول)
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (الأناضول)
26/7/2021-|آخر تحديث: 26/7/202101:47 PM (مكة المكرمة)

أعرب عدد من المسؤولين الأتراك عن إدانتهم للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي قضت بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن “تعليق العملية الديمقراطية في تونس”.

وأضاف قالن في تغريدة عبر تويتر “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.

وأردف “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون “إن الجمهورية التركية كانت وما زالت مع الديمقراطية والإرادة الشعبية”.

وأضاف على تويتر “شعبنا عانى في الماضي من انقلابات ومحاولات انقلابية. ولهذا السبب نتابع بقلق ما يحدث في تونس الشقيقة ونؤمن بضرورة تأسيس الديمقراطية من جديد”.

كما وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرارات الرئيس التونسي بـ”الانقلاب على النظام الدستوري” وقال في تغريدة على تويتر “ما يحدث في تونس مقلق، القرارات التي تمنع مجلس النواب المنتخب هي انقلاب على النظام الدستوري، الانقلاب العسكري أو البيروقراطي غير قانوني في أي مكان كما في تونس، سيحمي الشعب التونسي النظام الديمقراطي”.

 

من جانبها، أبدت وزارة الخارجية التركية قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.

وقالت الخارجية التركية “نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس”.

وأضافت “نأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت”.

ونوهت الخارجية التركية إلى أن تونس تمتلك قصة نجاح نموذجية من حيث المسار الديمقراطي في إطار التطلعات الشعبية في المنطقة.

وشددت على أن حماية هذه المكانة الاستثنائية لتونس ومكتسباتها الديمقراطية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد والمنطقة أيضا.

وأردفت “لا يساورنا شك في أن الشعب التونسي الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية سيتغلب على هذا التحدي أيضا”.

وأكدت وزارة الخارجية أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس التي تربطها بها روابط تاريخية قوية وشعبها الشقيق.

حزب العدالة والتنمية

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن تعليق عمل البرلمان التونسي المنتخب وإقالة الحكومة “خطوة غير شرعية من الرئيس البلاد ولا أساس دستوريا لها”.

وأضاف “يجب حماية مكاسب الثورة التونسية على أساس الشرعية الدستورية وتعليق الرئيس للنظام الدستوري غير مشروع”.

وأعرب رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو عن استنكاره الشديد لما سماها “محاولة الانقلاب بواسطة الرئيس في تونس” وناشد جميع الأحزاب السياسية أن تدعم الديمقراطية في تونس ببيان مشترك.

وطالب داود أوغلو مجلس الأمة التركي بإصدار بيان عاجل يدعم البرلمان التونسي وأعضاءه الموقوفين، وإرسال وفد عاجل إلى تونس للتحدث مع الأطراف وتخفيف التوتر، وكذلك التواصل الفوري مع جيران تونس ليبيا والجزائر لمنع حصول أزمة إقليمية.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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