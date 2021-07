إدانة تركية لقرارات الرئيس التونسي: انقلاب على النظام الدستوري وخطوة غير شرعية

أعرب عدد من المسؤولين الأتراك عن إدانتهم للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي قضت بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن “تعليق العملية الديمقراطية في تونس”.

وأضاف قالن في تغريدة عبر تويتر “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.

وأردف “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون “إن الجمهورية التركية كانت وما زالت مع الديمقراطية والإرادة الشعبية”.

وأضاف على تويتر “شعبنا عانى في الماضي من انقلابات ومحاولات انقلابية. ولهذا السبب نتابع بقلق ما يحدث في تونس الشقيقة ونؤمن بضرورة تأسيس الديمقراطية من جديد”.

كما وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرارات الرئيس التونسي بـ”الانقلاب على النظام الدستوري” وقال في تغريدة على تويتر “ما يحدث في تونس مقلق، القرارات التي تمنع مجلس النواب المنتخب هي انقلاب على النظام الدستوري، الانقلاب العسكري أو البيروقراطي غير قانوني في أي مكان كما في تونس، سيحمي الشعب التونسي النظام الديمقراطي”.

2️⃣ Military/bureaucratic coup is illegitimate in Tunisia like it is everywhere. People of Tunisia will hold on to constitutional order and the law. https://t.co/qBBwOxl51l

