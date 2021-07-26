تعرف على أبرز التطورات في تونس.. لحظة بلحظة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

في المقابل، اتهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.

وفيما يلي أبرز التطورات في تونس خلال الساعات الأخيرة:

الخارجية القطرية: ندعو أطراف الأزمة التونسية إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد.

الخارجية القطرية: ندعو أطراف الأزمة في #تونس إلى انتهاج طريق الحوار لتجاوز الأزمة.

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي:

مجلس النواب انعقد صباح اليوم حضوريا في رحاب المجلس وعن بعد.

أجمع الحاضرون من نواب المجلس على رفضهم المطلق وإدانتهم الشديدة لما أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد.

مجلس النواب يدعو الجيش الوطني وقواتنا الأمنية الجمهورية إلى صفوف الشعب والوفاء للقسم بحماية الدستور.

المجلس يعتبر جميع قرارات قيس سعيد باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه.

يؤكد المكتب على أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

وسائل إعلام تونسية: الاتحاد العام للشغل ينهي اجتماعه دون الخروج بموقف رسمي من قرارات الرئيس قيس سعيد.

الاتحاد العام التونسي للشغل: رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي اليوم الأمين العام للاتحاد.

المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للجزيرة: ندعو المسؤولين في #تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون.

البورصة التونسية تواصل خسائرها وتفقد 1.2% من قيمتها بعد تجميد الرئيس قيس سعيد للبرلمان وإقالته الحكومة.

مراسلون بلا حدود: ندين اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية.

نقابة الصحفيين في النرويج: ندين بشدة اقتحام مكتب #الجزيرة في #تونس ونطالب باحترام الصحافة والحريات.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية: قرارات الرئيس لا تطابق أحكام الدستور ومن شأنها إرباك المسار العام.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية: لا يمكن التوجه نحو انتخابات مبكرة سابقة لأوانها في ظل الفراغ الدستوري.

قوات الأمن التونسية تقتحم مكتب الجزيرة في تونس.

مدير مكتب الجزيرة في تونس:

قوات الأمن التونسية تقتحم مكتبنا وتخرج جميع الزملاء الصحفيين منه.

لم نتلق أي إشعار مسبق بإخلاء مكتبنا من قبل قوات الأمن.

قوات الأمن التونسية التي اقتحمت مكتبنا لم تكن ترتدي الزي الرسمي.قوات الأمن التونسية طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب.

قوات الأمن التونسية قالت إنها تنفذ تعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة.

قوات الأمن صادرت مفاتيح مكتبنا وقالت إنها تطبق تعليمات.

قوات الأمن أبلغتنا أنه ليس من حقنا الدخول إلى المكتب دون أن تبرز أمرا قضائيا.قوات الأمن التي اقتحمت مكتبنا عددها نحو 20 عنصرا.

مراسل الجزيرة مباشر: قوات من الجيش تطوق القصر الحكومي في القصبة وتمنع الموظفين من الدخول.

مصادر تونسية مطلعة للجزيرة: رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال ويعتزم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

رويترز: مصدر مقرب من رئيس الوزراء التونسي ومسؤولون أمنيون يقولون إنه في منزله وليس رهن الاعتقال.

مؤشر البورصة التونسية ينخفض بأكثر من 1% بعد قرار الرئيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.حركة الشعب: قرارات الرئيس سعيد طريق لتصحيح مسار الثورة في تونس.

الخارجية التركية: نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس

الخارجية التركية: نأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت.

رويترز عن مصادر أمنية تونسية: الرئيس يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية.

رويترز: انخفاض حاد للسندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة بعد قرارات رئيس البلاد.

مناوشات بين المؤيدين للرئيس التونسي والرافضين لقراراته أمام مقر البرلمان وقوات الأمن تشدد إجراءاتها.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك: تعليق عمل البرلمان التونسي المنتخب وإقالة الحكومة خطوة غير شرعية من الرئيس البلاد ولا أساس دستوريا لها.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك: يجب حماية مكاسب الثورة التونسية على أساس الشرعية الدستورية وتعليق الرئيس للنظام الدستوري غير مشروع.

الرئاسة التونسية: أمر ينظم التدابير الاستثنائية سيصدر في الساعات القادمة.

حزب التيار الديمقراطي التونسي: نرفض ما ترتب على تأويل الرئيس للفصل 80 من الدستور من قرارات وإجراءات.

حزب التيار الديمقراطي التونسي: ندعو رئيس الجمهورية والقوى الديمقراطية والمدنية توحيد الجهود للخروج من الأزمة باحترام الديمقراطية.

حزب قلب تونس: القرارات المتخذة من الرئيس قيس سعيد خرق جسيم للدستور ورجوع بالبلاد إلى الحكم الفردي.

حزب قلب تونس: ندعو رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة.‎

حزب قلب تونس: نطالب الجيش والأمن الوطنيين “بالالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية وثوابتها والشعب وأمنه”.

رئيس مجلس النواب التونسي: لم تتم استشارتي البتة بشأن تفعيل الفصل 80 من الدستور والقول بغير ذلك “ادعاء كاذب”.

الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي:

أدعو الشعب التونسي إلى الانتباه إلى أن ما وقع ليس بداية للحل كما يتوهم البعض بل بداية انهيار كامل.

ما جرى هو قفزة جبارة إلى الوراء أعادت تونس إلى ركب الدول المتخلفة.

يجب وضع حد لهذه المهزلة والعودة للشرعية في إطار منظومة الديمقراطية.

أدعو الجميع للتصدي للانقلاب بكل الطرق السلمية والعودة إلى الديمقراطية.

حركة النهضة التونسية: ندعو أنصار الحركة وكل الأحرار للتوجه إلى مجلس نواب الشعب حماية للثورة ولإرادة الشعب.

قوات الأمن التونسية تكثف تواجدها أمام مقر البرلمان وتفصل بين عدد من أنصار قيس سعيد والرافضين لقراراته.

رئيس البرلمان راشد الغنوشي:

ما قام به الرئيس هو انقلاب يحاول أن يستولي به على السلطة من خلال حل مجلس النواب وحل الحكومة.

ندعو شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني إلى الحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية.

أدعو الشعب التونسي للخروج إلى الشارع كما خرج من قبل عند انطلاق شرارة ثورته من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

نرفع التحية لجيشنا الوطني وشرطتنا ونربأ بهما أن يكون لهما أي دور في مصادرة حق التونسيين في الدستور والحريات.

نحن إزاء محاولة انقلابية تتغطى بالدستور والدستور منها براء.

نصوص الدستور ليس فيها ما يسمح للرئيس الحالي بما قام به.

ندعو شباب الثورة التونسية والمجتمع المدني والسياسي والجيش الوطني والشرطة للحفاظ على الدستور والحريات.

مراسل الجزيرة مباشر: الأوضاع هادئة في محيط البرلمان وهناك ترقب لجلسة ستعقد في التاسعة صباحا.

الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي:

قرارات الرئيس مخالفة للدستور وانقلاب على مؤسسات الدولة.

ندعو البرلمان لمواصلة عمله والأفضل التراجع عن هذه القرارات.

اتحاد الشغل في تونس يدعو قيادته التنفيذية إلى اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد.

مراسل الجزيرة مباشر:

الهدوء يعود إلى مقر حركة النهضة بعدما فرقت الشرطة التونسية عددا من المتظاهرين.

قوات الشرطة منعت محتجين من الدخول إلى البرلمان التونسي.





الرئاسة التونسية: ندعو الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

رئيس البرلمان التونسي: الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

المتحدثة باسم حركة النهضة للجزيرة مباشر:

الرئيس نفذ انقلابا متكامل الأركان على الدستور.

الدستور التونسي واضح وما جرى انقلاب لا يحتاج إلى تأويل.





النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو: قرارات الرئيس دستورية وتاريخية.

ائتلاف الكرامة التونسي يعلن رفض قرارات الرئيس قيس سعيد ويدعو الشعب لرفضها.

مراسل الجزيرة مباشر: قوات الشرطة تفرق متظاهرين أمام مقر حركة النهضة.

الغنوشي للجزيرة مباشر: