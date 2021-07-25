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سياسة|فرنسا

أعرب عن استيائه.. ماكرون يطلب توضيحات من إسرائيل بشأن برنامج التجسس بيغاسوس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
25/7/2021-|آخر تحديث: 25/7/202103:59 PM (مكة المكرمة)

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، توضيحات رسمية بشأن التقارير التي نشرت حول برنامج بيغاسوس الخاص بشركة NSO الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ماكرون مع بينيت، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية. وتقول هذه التقارير إن برنامج بيغاسوس استخدمته دول للتجسس على ماكرون وشخصيات فرنسية أخرى.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن ماكرون “عبر في المحادثة مع بينيت عن استيائه، وطلب التأكد من أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد”.

وأردفت أن بينيت “وعد ماكرون بأنه سيتم التحقيق في الموضوع على أعلى المستويات واستخلاص النتائج المطلوبة قريبا”.

وبحسب القناة، فإن بينيت أكد لماكرون أن “الحادث وقع قبل توليه منصبه، وأن الحكومة الحالية التي يقودها علمت بما يجري من خلال ما ينشر إعلاميا”.

وذكرت أن مسؤولين أمنيين في الإدارة الأمريكية “أعربوا عن قلقهم لعناصر الأمن الإسرائيلي ما ينشر”، فيما رفض مكتب بينيت التعليق على الأخبار بشأن الموضوع.

بدوره، قال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن فرنسا تريد معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد فتحت بالفعل تحقيقا ضد شركة NSO المختصة بعلوم برامج التجسس، وإن كانت تنوي اتخاذ إجراء ضدها في حال تبين أنها تجاوزت تصريح التصدير.

والأربعاء، نشرت صحيفة غارديان البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج بيغاسوس للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم “واستخدم لأغراض سيئة”.

وزعم التحقيق أن “حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية”، بينها المغرب والجزائر، الأمر الذي نفاه البلدان.

ويستخدم برنامج بيغاسوس للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.

وتأسست شركة NSO عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرًا لها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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