“طوابير الذل”.. غضب لبناني بعد وفاة شاب في حادث تصادم أمام محطة وقود

سادت حالة من الغضب عبر المنصات اللبنانية بعد الإعلان عن وفاة الشاب محمود دلباني جراء حادث تصادم وقع، فجر اليوم السبت، بأحد محطات الوقود بمنطقة الناعمة جنوب بيروت.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة محمود بـ”المؤلمة والحزينة” عقب سلسلة من الوفيات بدأت بالتزامن مع شح البنزين واصطفاف الطوابير وأطلقوا عليها “طوابير الذل” على مدى الشهرين الماضيين.

#محمود_دلباني شاب متل الوردة، راح متل كل شي بـ #لبنان: رخيص وموجع.

كل مرة بروح والدي بينطر ساعات بـ #طوابير_الذل ليعبيلي #بنزين بضل عأعصابي ليرجع بسبب المافيات وزعران #السوق_السوداء والمسلحين

هالشاب الموت اجا بنفسه لعنده

شاحنة فاتت بسيارته، قتلته وجرحت غيره

في قهر أكبر من هيك؟ pic.twitter.com/9JCdHtIlOV — Fatima Abdallah (@abdallah_fatima) July 24, 2021

وقال مغردون إن وفاة محمود جاءت بسبب من يحرم جنوب لبنان من المحروقات ويحتكره فيضطر المواطنون للانتظار على الطرق السريعة مما يعرضهم لمخاطر عدة من ضمنها الإصابة والوفاة والأمراض.

سقط #محمود_دلباني ضحية جديدة من ضحايا ذل السلطة. توفيَ دلباني أثناء انتظاره في طابور للبنزين منذ ساعات الفجر الأولى لكي يحصل على "حفنة" من البنزين، وسقط معه ٣ جرحى أصابتهم أيضاً الشاحنة التي اصطدمت بالطابور الذي كان ينتظر أن تفتح المحطّة أبوابها. #لبنان #بيروت #لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/0KC2M5a9RX — Nakedpolitics (@NakedPolitics_) July 24, 2021

وطالب ناشطون لبنانيون بتقدير حياة المواطن اللبناني وتحسين ظروف حياته بكرامة وحرية ووقف طوابير الذل والموت على الطرقات، وفق قولهم.

وفاة الشاب #محمود_دلباني وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام شاحنة بعدد من السيارات عند محطة كورال على أوتوستراد #الناعمة #لبنان pic.twitter.com/8UzobN5pNH — nbnlebanon (@nbntweets) July 24, 2021

ابن مدينة #صور #محمود_دلباني يخسر ربيع شبابه على طرقات #طوابير_الذل بسبب إجرامكم يا تجّار البنزين والإنسانية #تبّاً_لكم — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) July 24, 2021

محطة كورال/الناعمة صارت مصيدة. الناس عم توقف سياراتها الفجر على الطريق المؤدي الى المحطة. بعضهم بيركن سيارته وبفل. المنطقة مظلمة جداً، والاخطر انو الطابور عم يوصل للكوع، واي سائق مش منتبه وبظل الظلام الدامس قد يتسبب بكارثة. الذنب مش ذنب الشهيد #محمود_دلباني ذنب يلي تسبب بالطوابير — عَبْداللَّه قمْح (@alhadathnews) July 24, 2021

شي بيقرّف وبيزهق حتى كلمة صباح الخير ما عاد النا نفس نقولها.

لأيمتى بدنا نضل هيك،عائلة عماد حويلي وحسين زين راحوا بلمح البصر من ورا الذل،والحاج قاسم كمان،وهلق لحقهن الشاب #محمود_دلباني!

نحنا شعب صرنا عم نشوف الموت كل يوم وكل ساعة بهالبلد وما منعرف أيمتى بيجي دورنا.

الله يرحمك 💔 pic.twitter.com/pZM6bWykgr — آَيَــہْ 🇱🇧 (@kobaisiA) July 24, 2021

قُتل الشاب محمود دلباني اثر اصطدام شاحنة مسرعة بطابور ذل – محطة كورال الناعمة، محمود شهيد قتله من يحرم الجنوب من البنزين ويحتكره فيشرّد أبناءه بين المناطق، ومن يراقب ويعرف المحتكرين ويصمت عنهم كشيطان أخرس #Lebanon pic.twitter.com/JEFrJsV9QV — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) July 24, 2021

محمود دلباني الضحية الذي صدمته شاحنة وهو ينتظر دوره للحصول على البنزين في منطقة الناعمة على الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب امام محطة المحروقات في طابور القهر اليومي الذي اصبح ملازما لحياة اللبنانيين منذ شهور وبشكل متواصل.محمود دلباني دمه في عنق كل مسؤول له علاقة بما يجري. pic.twitter.com/DxGrtbufg4 — Faysal Abdelsaterفيصل عبد الساتر (@faysalabdlsater) July 24, 2021

ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

وجراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، يعاني لبنان انهيارا ماليا وشحا في النقد المخصص للاستيراد المواد الأساسية -كالوقود والأدوية- ما تسبب بقلتها في الأسواق.

وتزيد من تداعيات هذه الأزمة خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس/آب الماضي بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قد حذر، الشهر الماضي، من أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتما إلى انهيار جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية، وذلك خلال مؤتمر دولي افتراضي لدعم الجيش نظمته فرنسا.

ولفت إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مضيفًا أن “انعدام فرص الحلول في الوقت القريب” يبدو واضحًا.