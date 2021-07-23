البث الحي
سياسة|فرنسا

فرنسا والجزائر تفتحان تحقيقا حول برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس

تحقيق لمؤسسات إعلامية: برنامج بيغاسوس الإسرائيلي انتشر على نطاق واسع (الجزيرة)
تحقيق لمؤسسات إعلامية: برنامج بيغاسوس الإسرائيلي انتشر على نطاق واسع (الجزيرة)
23/7/2021-|آخر تحديث: 23/7/202112:35 PM (مكة المكرمة)

أعلنت فرنسا والجزائر، أمس الخميس، فتح تحقيقين منفصلين في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بعد يومين من الكشف عن تجسس طال مسؤولين بالبلدين.

وقال غابريال أتال الناطق باسم الحكومة الفرنسية لإذاعة ﻓرانس إنتر المحلية إن الرئيس إيمانويل ماكرون “يتابع القضية عن كثب ويأخذ الأمر على محمل الجد”.

وأضاف أن ماكرون “ترأس صباح الخميس اجتماعا استثنائيا لمجلس الدفاع في الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) بشأن قضية بيغاسوس والأمن السيبراني في بلادنا”.

وكشف أن بلاده “بدأت تحقيقا في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بعد يومين من الكشف عن أن هاتف ماكرون كان هدفا لاختراق محتمل”.

وأكد أن باريس تعمل بجدية على قضية الأمن السيبراني وأنفقت خلال العام الماضي 100 مليون يورو (118 مليون دولار) لحماية المؤسسات من الهجمات الإلكترونية.

ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤول في الإليزيه -لم تسمه- قوله إن “ماكرون قرر تغيير هاتفه ورقمه وطلب تعزيز جميع البروتوكولات الأمنية بالتوازي مع العمليات التقنية الجارية”.

ماكرون و14 وزيرا آخر أدرجوا في قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج بيغاسوس (الفرنسية)

والثلاثاء، كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق بعنوان (مشروع بيغاسوس) أن ماكرون ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب و14 وزيرا آخر على الأقل تم إدراجهم في قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج بيغاسوس.

في السياق، أعلنت النيابة العامة الجزائرية -في بيان- فتح تحقيق بشأن معلومات حول عمليات تجسس طالت شخصيات محلية باستعمال برنامج بيغاسوس.

وأفاد البيان بأنه “على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات تجسس وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض فإن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.

والأربعاء، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية عن أن برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس انتشر على نطاق واسع حول العالم “واستخدم لأغراض سيئة”.

وزعم التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة NSO.

وتأسست شركة NSO عام 2010 ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: هاشتاج

تفاعل واسع لرواد التواصل بشأن برنامج التجسس “بيغاسوس”

يتواصل تفاعل وراد منصات التواصل مع التقارير التي كشفت استخدام عدة دول برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على الهواتف ردود فعل مدوية، خصوصا وأن هذا البرنامج استهدف ناشطين وسياسيين وصحفيين وحكومات.

04:02
22/7/2021

تحقيق يكشف استخدام برنامج تجسس إسرائيلي لاستهداف هواتف مسؤولين وصحفيين (فيديو)

كشف تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه يوم الأحد عن أن برنامجا للتجسس من إنتاج شركة إسرائيلية استخدم لاختراق 37 نوعا من الهواتف الذكية تخص صحفيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم.

19/7/2021
المزيد من سياسة

سد النهضة.. تعرف على كمية المياه التي تخطط إثيوبيا لحجزها العام القادم (فيديو)

صورة لسد النهضة الإثيوبي بعد إعلان إثيوبيا اكتمال المل الثاني (مواقع التواصل)

غضب سعودي على مواقع التواصل ضد ضاحي خلفان بعد تغريدته عن الحوثيين.. ما القصة؟

ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي (الجزيرة)

مراسلون بلا حدود تطالب بتدخل أممي للإفراج عن صحفي مصري (فيديو)

الصحفي المصري المعتقل توفيق غانم

غضب فلسطيني بعد استشهاد معتقل وتدهور صحة أسير في سجون الاحتلال (فيديو)

حماس حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إعدام عبده يوسف الخطيب التميمي داخل مراكز الاحتجاز
الأكثر قراءة

عيد مخضب بالدماء.. طفل سوري يبكي مقتل أبيه وإخوته ويد تستغيث من تحت الأنقاض (فيديو)

يدها مرفوعة للسماء مخضبة بالدماء تستغيث (الدفاع المدني السوري)

مصر.. رفع سعر البنزين وتثبيت سعر السولار والمازوت

تعديل أسعار البنزين في مصر للمرة الثانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 (رويترز)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

أصولها مصرية وتقدم برنامجا دينيا.. الجزيرة مباشر تحاور أول مذيعة محجبة في إيطاليا (فيديو)

تسنيم علي سالم، أول مذيعة محجبة في إيطاليا (مواقع التواصل)