غضب سعودي على مواقع التواصل ضد ضاحي خلفان بعد تغريدته عن الحوثيين.. ما القصة؟

أثارت تغريدة لقائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان عبر تويتر قال فيها “اليوم أنا عندي حوثيين في دبي أعاملهم كالإخوة” جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدر وسم (ضاحي خلفان) قائمة الأكثر تداولا في السعودية واصفين حديثه بأنه “سقوط للأقنعة” وأن هناك تواصل إماراتي حوثي بدليل عدم تعرض الإمارات لأي استهداف منهم طيلة 6 سنوات، حسب قولهم.

اليوم انا عندي حوثيين في دبي..اعاملهم كالاخوة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2021

وكانت الكاتبة السعودية وفاء الرشيد قد ردت على خلفان موجهة حديثها لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد، بالقول “مدري وش يستفيد من هالتعليقات”.

وعقب خلفان على تغريدة الرشيد “أنا اتكلم عن أن الإنسان عليه أن يكون محبا للإنسان، لا يعني أن الإرهابي من أي فئه مرحب فيه، مرحب في الإنسان الذي يفهم الانسانية”، مضيفا “المشكلة يا دكتورة انه ليس كل من في تويتر يفهم، ولذلك لا تطلبين مني أفهم كل واحد”.

انا اتكلم عن ان الانسان عليه ان يكون محبا للإنسان…لا يعني ان الإرهابي من اي فئه مرحب فيه..مرحب في الإنسان الذي يفهم الانسانية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2021

وهو ما دعا وفاء للرد عليه مرة أخرى بالقول “انت بس اللي تفهم الظاهر لأني انا ما فهمت من هذه الجملة الا استفزاز عابر للحدود للشعب السعودي، كله الذي يموت ابناؤه كل يوم على يد أخوتك الحوثيين لا تحرث بالنار ودعونا نحن الشعوب نعيش بسلام، ولا تشمتوا الأعداء المتربصين فينا”.

انت بس اللي تفهم الظاهر.. لاني انا ما فهمت من هذه الجملة الا استفزاز عابر للحدود للشعب #السعودي كله الذي يموت ابناؤه كل يوم على يد أخوتك #الحوثين ..

لا تحرث بالنار ودعونا نحن الشعوب نعيش بسلام، ولا تشمتوا الأعداء المتربصين فينا.. — د. وفاء الرشيد (@WwaaffaaA) July 21, 2021

وأعاد خلفان الرد عليها “ليس بالضرورة يا دكتورة ان يكون فهمي مثل فهمك يا عبقرية، اعتبريني طال عمرك ما افهم، لكن ابقى رجل أدرك انه لا تزر وازرة وزر اخرى”.

وعلقت وفاء “لن ارد عليك لأني عندما اتحدث معك اتحدث بلا إسقاطات، هكذا تربينا وهكذا علمتنا مدارس السياسة سعادة الفريق”.

لن ارد عليك… لأني عندما اتحدث معك اتحدث بلا إسقاطات، هكذا تربينا وهكذا علمتنا مدارس السياسة سعادة الفريق،. — د. وفاء الرشيد (@WwaaffaaA) July 21, 2021

ليرد عليها خلفان “لا أسقط حديثي على احد.. هذا اتهام غير مقبول منك”.

لا أسقط حديثي على احد ..هذا اتهام غير مقبول منك — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2021

قبل أن يعود لإيضاح حقيقة ما يقصد بالقول “حتى تفهم الدكتورة لازم أخبرها، عندما قامت الحرب على الحوثي اكتشفت ان عندي اربعين حوثيا.. يعملون من سنوات قبل قيام الحرب، طلبت منهم ان يختاروا بين الرجوع لليمن او البقاء في عملهم ولهم منا كل تقدير لانهم سنين وهم في الخدمة.. فضلوا البقاء معنا. لم نرحلهم. نعلم تماما انه لا دخل لهم”.

حتى تفهم الدكتورة لازم أخبرها…عندما قامت الحرب على الحوثي اكتشفت ان عندي اربعين حوثيا..يعملون من سنوات قبل قيام الحرب…طلبت منهم ان يختاروا بين الرجوع لليمن او البقاء في عملهم ولهم منا كل تقدير…لانهم سنين وهم في الخدمة..فضلوا البقاء معنا.لم نرحلهم.

.نعلم تماما انه لادخل لهم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2021

هذه أخلاقي يا دكتورة واذا مزعجه لك…ما باليد حيلة 🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2021

انا عندما اتكلم عن الحوثيين…لا اتكلم عن حامل السلاح الإرهابي.. اتكلم عن الإنسان العادي..الذي لا دخل له في ما يجري — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2021

ورد ناشطون سعوديون على خلفان عبر تذكيره بقتلى الجيش الإماراتي في اليمن واعتبروا حديثه استفزازا للجنود السعوديين والإماراتيين الذين شاركوا في الحرب على الحوثيين باليمن”، بحسب تعبيرهم.

#ضاحي_خلفان يثير موجة من الجدل بعد تغريدة له عن الحوثيين.. ومدونون "على أقل تقدير احترم أهالي شهداء وطنك..!!"#الإمارات #الحوثيون pic.twitter.com/5oxY62ly9N — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 22, 2021

وعلق الكاتب السعودي سلطان الطيار “اعتراف خطير، رسائل الحليفة تزداد وضوحا، على الرغم من تصنيف المملكة للحوثيين حركة إرهابية واستهدافهم المستمر لأمنها”.

اعتراف خطير

رسائل الحليفة تزداد وضوحا

على الرغم من تصنيف المملكة للحوثيين حركة ارهابية واستهدافهم المستمر لأمنها يتفاخر ضاحي @Dhahi_Khalfan بتواجدهم في الامارات ومعاملتهم كالأخوة ماذا يعملون عندكم ؟ هل يشرفون على تهريب الطائرات المسيرة وقطع الصواريخ ؟؟ https://t.co/8HojZ8Fhlp — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) July 21, 2021

باعتراف ضاحي خلفان @Dhahi_Khalfan فإن الامارات تستضيف عناصر حوثية وتعاملهم كالأخوة

كنت أعرف هذه الحقيقة من أول يوم ولكن اعتراف ضاحي مهم #الاماراتي_حوثي_والحوثي_اماراتي https://t.co/8HojZ8Fhlp — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) July 21, 2021

وتابع الطيار “يتفاخر ضاحي بتواجدهم في الإمارات ومعاملتهم كالأخوة ماذا يعملون عندكم؟ هل يشرفون على تهريب الطائرات المسيرة وقطع الصواريخ؟”.

عذر اقبح من ذنب

كما لو قال احدهم بنفس منطقك لا اتكلم عن الداعشي القاعدي حامل السلاح ولكن عن الداعشي العادي الذي لا دخل له في ما يجري

فضيحة لا تغطى — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) July 21, 2021

ورد عليه الكاتب والباحث السياسي السعودي مبارك آل عاتي بالقول “لو تركز في مهمتك وفي مدينتك (دبي) وتترك هذه القضايا الكبيرة لأهلها كان أفلحت، والحوثي يبقى حوثي”.

لوتركز في مهمتك وفي مدينتك (دبي) وتترك هالقضايا الكبيرة لأهلها كان افلحت..

الحوثي يبقي حوثي . https://t.co/OfeOKPPN2l — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) July 21, 2021

بهذه التغريدة سقطت الاقنعة،هذا ما اكدناه من فترة طويلة بأن التواصل الاماراتي الحوثيي وثيق بدليل عدم تعرض الامارات لآي استهداف من الحوثيين طيلة ٦ سنوات من الحرب سواءً بصواريخ او مسيرات، @Dhahi_Khalfan بوق لا يغرد الا بتوجيه معازيبه، قبحكم الله و #السعودية عصيه عليكم وعلى غيركم 🇸🇦 https://t.co/kVHMFJx5WO — خالد بن فرحان (@Gr2030mbs) July 21, 2021

لا أعلم مالمقصد من هذه التغريدة!

أو نعلم المقصد ونستعجب من هذه المحاولات لاثارة الفتن بين المملكة والامارات والتحريض على المملكة

ولكن ماعدنا نستغرب فنحن نعلم ان الذي يريد ان يصبح له ذكراً فيحاول الاسقاط على المملكة حتى يثير الانتباه له لانه مهمل ولكن الاسقاط على الاسود لا يضرها https://t.co/98FdXJ4xPL — المحامية خلود ناصر الغامدي🤍 (@kholoudlawyer) July 21, 2021

على اقل تقدير احترم اهالي الشهداء من وطنك ..!

أنت تسيء لهم قبل أن تسيء للمملكة ..! — عبدالله العفيفي (@me40V) July 21, 2021

هذا يعطي المواشر الحقيقي عن المدرسة الاماراتي في ضاحي خلفان والجماعة الإرهابي الحوثيين لم قالت بان اذرع الامارات مع الحوثين لم تصدقون هذا — محمد الحصيني MBS #المغرد السعودي # (@5ZcLrAecSgoACin) July 21, 2021

لأنك خلفان ..↪️هذا يخالف↩️ منهج دول الخليج ، ومنهم الامارات ،

هؤلاء قتلوا من العرب مالم تقتله اسرائيل .

واقل شيء احترم دماء الاماراتيين التي اراقوها.. — عبدالرحمن السُّلَيْم🇸🇦 (@A_Alsolaim) July 21, 2021

الحوثيون هم من يحملون السلاح ضد اليمن وأبنائها ومذاهبها ومدخراتها وعراقتها وضد السعودية .

إذا أنت تستضيف أعداء اليمن والسعودية .

وأكيد هذه الاستضافة للقيادات وقد تكون توجيهات ودعم.

لآن الحوثي العادي مرمي بين الجبال والقفار — علي القاضي (@al7akm11) July 21, 2021

دبي فيها من هب ودب ما جت علي الحوثيين فقط ولكن اخ ضاحي لا تنسي شهداء وطنك قبل ان تتعامل معهم — عبدالعزيز العريفي (@azizalarifi3) July 21, 2021