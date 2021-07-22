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سياسة|قطاع غزة

شاهد: لحظة انفجار منزل في أحد أسواق غزة

آثار الانفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة (تويتر)
آثار الانفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة (تويتر)
22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202104:10 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، مصرع شخص وإصابة 10 في انفجار وقع بمنزل في أحد الأسواق الشعبية بمدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان “تم إخلاء جثمان شخص وعشر إصابات من موقع انفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة إلى مستشفى الشفاء”.

وأضافت أن “الانفجار وقع في منزل مكون من عدة طوابق، وأدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة”.

وتابعت “فرق الدفاع المدني والشرطة تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار وإخلاء المصابين”.

ولفتت إلى أن “فرق هندسة المتفجرات بالشرطة والأجهزة المختصة تواصل التحقيق في مُسببات الانفجار”، التي لم تتضح على الفور.

المصدر : وكالات

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