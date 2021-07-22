شاهد: لحظة انفجار منزل في أحد أسواق غزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، مصرع شخص وإصابة 10 في انفجار وقع بمنزل في أحد الأسواق الشعبية بمدينة غزة.

شاهد| لحظة وقوع انفجار في سوق الزاوية بغزة ما أدى لوفاة فلسطيني وإصابة 10 آخرين.#فلسطين pic.twitter.com/MfQfQVOpmB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 22, 2021

وقالت الوزارة في بيان “تم إخلاء جثمان شخص وعشر إصابات من موقع انفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة إلى مستشفى الشفاء”.

عاجل| وزارة الداخلية في قطاع #غزة: استشهاد شخص وإصابة 10 آخرين في انفجار بمنطقة الزاوية في القطاع ويتم التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار pic.twitter.com/D452xj1sBX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 22, 2021

وأضافت أن “الانفجار وقع في منزل مكون من عدة طوابق، وأدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة”.

وتابعت “فرق الدفاع المدني والشرطة تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار وإخلاء المصابين”.

شاهد| اللحظات الأخيرة قبيل الانفجار في سوق الزاوية بغزة.#فلسطين pic.twitter.com/IpeLo9HaUO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 22, 2021

ولفتت إلى أن “فرق هندسة المتفجرات بالشرطة والأجهزة المختصة تواصل التحقيق في مُسببات الانفجار”، التي لم تتضح على الفور.