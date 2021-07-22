البث الحي
سياسة

عبر سفيرها في إثيوبيا.. إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب

سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أليلين أدماسو
سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أليلين أدماسو
22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202108:20 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، انضمام بلادها مرة أخرى إلى الاتحاد الأفريقي عضوا مراقبا عبر سفيرها لدى إثيوبيا.

وقالت الوزارة في بيان “لأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أليلين أدماسو أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي” دون أن توضح خلفيات الخطوة.

وأشارت إلى أن “الاتحاد الأفريقي هو أكبر وأهم منظمة في القارة السمراء ويضم 55 دولة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية”.

وأضاف في البيان الصادر عن وزارة الخارجية “هذا الإنجاز يصحح الحالة الشاذة التي كانت موجودة منذ قرابة عقدين وهو جزء مهم من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل”.

وتابع لابيد “هذا الإنجاز سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الأفريقية ومع الدول الأعضاء في الاتحاد”.

وقال موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإخباري إنه حتى عام 2002، كانت إسرائيل عضوا مراقبا في منظمة الوحدة الأفريقية حتى جرى حلها واستبدالها بالاتحاد الأفريقي.

علاقات متوترة ثم شراكات قوية

وشهدت العلاقات بين أفريقيا وإسرائيل توترات منذ ستينيات القرن الماضي مع اندلاع حركات التحرر الوطني في القارة السمراء وتصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، دفعت الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية عامي 1967 و1973، إلى قطع الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى علاقاتها مع إسرائيل قبل أن تبذل تل أبيب على مدار السنوات التالية مساع كبيرة لتحسين العلاقات مع العديد من دول القارة.

وتقول إسرائيل إنها تتمتع بعلاقات مع 46 دولة في أفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيانها أنه “في السنوات الأخيرة، جددت إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا كما أعلن السودان بعد انضمامه إلى اتفاقات إبراهام تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وذكر البيان “بعد الحصول رسميا على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي ستكون الأطراف قادرة على التعاون من بين أمور أخرى في مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب المتطرف في جميع أنحاء القارة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

إسرائيل تنفي ضلوعها في أزمة سد النهضة الإثيوبي

نفت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، ضلوعها في أزمة سد النهضة الإثيوبي المتصاعدة، مؤكدة أنها “تقف على مساحة واحدة” من أطراف الأزمة.

18/7/2021

وزير الري المصري: نتأهب منذ سنوات لـ”صدمة سد النهضة” وهذه حقيقة بيع المياه لإسرائيل (فيديو)

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إن مصر تتأهب منذ أكثر من 5 سنوات للتعامل مع “صدمة سد النهضة” وإن مصر ليست قلقة من بناء السد الإثيوبي وإنما يزعجها ملء السد وتشغليه من دون اتفاق.

21/6/2021
المزيد من سياسة

استشهدت أمها و4 من إخوتها.. طفلة تقضي العيد بجوار قبر أسرتها وبيتها المدمر في غزة (صور)

الطفلة سوزي مع والدها وهو ينثر المياه على قبر والدتها وإخوتها الذين قتلتهم إسرائيل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة (الأناضول)

ماكرون يدعو إلى اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع بشأن اختراق هاتفه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

عيد مخضب بالدماء.. طفل سوري يبكي مقتل أبيه وإخوته ويد تستغيث من تحت الأنقاض (فيديو)

يدها مرفوعة للسماء مخضبة بالدماء تستغيث (الدفاع المدني السوري)

شاهد: لحظة انفجار منزل في أحد أسواق غزة

آثار الانفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة (تويتر)
الأكثر قراءة

هل نجحت إثيوبيا أم فشلت في عملية الملء الثاني لسد النهضة؟ (فيديو)

إثيوبيا تحتفل بنجاح عملية الملء الثاتي لسد النهضة (مواقع التواصل)

شاهد: أم تحول جسدها إلى درع لحماية ابنتها من الرياح العاتية

غطّت الأم ابنتها بجسدها وتشبثت بأحد الحواجز معرضة نفسها لعدة إصابات (مواقع التواصل)

إسباني يزعم أنه الناجي الوحيد بعد نهاية العالم عام 2027 وصفحة مصرية تطرح تحديا ساخرا (فيديو)

يدعي صحاب الحساب أنه الناجي الوحيد من كارثة أصابت العالم ويعيش في عام 2027 (مواقع التواصل)
مقالات

الإسلام والشذوذ الجنسي

الخلاف في صحة الأحاديث، وعدم وجود عقوبة دنيوية واضحة في القرآن، جعل الفقهاء يختلفون في عقوبتها، مع إقرارهم جميعا بجرمها وحرمتها