أمير قطر يخصص 100 مليون دولار لجهود “درء المجاعة” باليمن

قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، تخصيص 100 مليون دولار لجهود “درء المجاعة” باليمن.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد “وجه بتخصيص 100 مليون دولار أمريكي دعما لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن”.

وأشار إلى أن المبلغ سيخصص لـ”مساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية هناك”.

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بتخصيص مئة مليون دولار أمريكي دعما لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن… #قناhttps://t.co/VxIpOXnXvE pic.twitter.com/5OLoQ8G4mm — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 21, 2021

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.