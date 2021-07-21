البث الحي
سياسة|تركيا

أردوغان: لن نلقي باللاجئين السوريين في أيدي القتلة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
21/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202111:52 PM (مكة المكرمة)

قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عهدا على نفسه وحزبه بحماية اللاجئين السوريين الذين فروا إلى تركيا هربا من ويلات الحروب، وذلك في رد قوي على رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تعهد بترحيل السوريين عن تركيا.

وقال أردوغان إن تركيا لن تلقي باللاجئين السوريين في أيدي “القتلة”، ما دام بالسلطة في البلاد.

جاءت تصريحات الرئيس التركي ردا على أسئلة صحفيين، في ختام زيارته لقبرص التركية، تعليقا على تصريحات رئيس حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو بخصوص عزمه ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا في حال اعتلائه السلطة.

وقال أردوغان: “ما دمنا في السلطة بهذا البلد فلن نلقي بعباد الله الذين لجؤوا إلينا في أيدي القتلة”.

وأضاف: “أقولها بوضوح، هؤلاء طرقوا أبوابنا واحتموا بنا، ولا نستطيع أن نقول لهم عودوا من حيث أتيتم”.

وتابع “لا يمكن فعل ذلك إذا لم يكن طوعا، وخاصة إذا كان اللاجئ قد تقدم بطلب الحصول على اللجوء، فإنه يتعين قبوله”.

وأكد أن تركيا ستواصل السعي لمساعدة الناس بشكل إنساني، مشيرا أن عودة اللاجئين إلى ديارهم تكون طوعا وبشكل آمن وفقا لقواعد الأمم المتحدة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل بناء منازل مؤقتة من الطوب للسوريين في مناطق المخيمات شمالي سوريا، مضيفا أنه تم الانتهاء من بناء 50 ألف منزل من أصل 100 ألف.

وأضاف أنهم” يريدون توطين بعض اللاجئين في تلك المنازل، لافتا أن ذلك نهج إسلامي وإنساني ووجداني لا يوجد عند هذا الرجل (كمال قليجدار أوغلو)”.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية، بدأت إثر استخدام نظام بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات سلمية تطالب بإنهاء عشرات السنين من حكم أسرة الأسد، وبدء تداول سلمي للسلطة.

واستقبلت تركيا نحو 3.6 ملايين سوري فروا من بلادهم ما جعل تركيا أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية.. طهران تنفي وواشنطن تتعهد برد مناسب وبريطانيا تتحدث عن رد مشترك

USS رونالد ريغان (CVN 76) عمليات الطيران في بحر العرب (رويترز)

تونس.. النهضة تحدد 3 مطالب لحلحلة الأزمة وسعيد يوجه اتهامات ومطلب أمريكي بضمان عودة البرلمان

الرئيس التونسي قيس سعيد في جولة بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة (مواقع التواصل)

“مشروع استيطاني كبير”.. مستوطنون يجرفون أراضٍ فلسطينية بالأغوار تمهيدا لمصادرتها

أراضٍ زراعية فلسطينية في الأغوار الشمالية

جيرمي كوربن: الرئيس التونسي انقلب على المسار الديمقراطي وسيخضع للمساءلة (فيديو)

جيرمي كوربن رئيس حزب العمال البريطاني السابق (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

لبنان.. قتلى وجرحى خلال تبادل إطلاق نار كثيف بين عشائر عربية ومنتمين لـ”حزب الله” (فيديو)

لبنان في أزمات متلاحقة (غيتي)

البرلماني التونسي المعتقل ماهر زيد: عصا الديكتاتورية ستأتي على الجميع (فيديو)

النائب في البرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد (مواقع التواصل)

“حماس” تُعيد انتخاب هنية رئيسًا للحركة والعاروري نائبا

إسماعيل هنية (يمين) وصالح العاروري (مواقع التواصل الاجتماعي)

إشادة واسعة بموقف البطل القطري معتز برشم بعد اقتراحه تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي (فيديو)

القطري معتز برشم لاعب الوثب العالي (رويترز)