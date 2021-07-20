شاهد: لحظة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني خلال صلاة العيد ورد فعل المصلين

أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابل اليوم الثلاثاء خلال صلاة عيد الأضحى.

ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات.

وسقطت الصواريخ قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه لمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

لحظة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في #كابل أثناء صلاة #عيد_الأضحى المبارك

وقد أكمل الرئيس أشرف غني والمتواجدون صلاة العيد#أفغانستان pic.twitter.com/h0edMR0Dlh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 20, 2021

وسمع دوي الصواريخ في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنيا، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأمريكية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية “أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل”.

وأضاف “أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات”.

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

🚨#فيديو/شاهد لحظة استهداف قصر الرئاسة في عاصمة #أفغانستان–#كابول بصواريخ سقطت قرب القصر الرئاسي أثناء تأدية صلاة العيد صباح اليوم-

ذبيح الله مجاهد الناطق بلسم حركة #طالبان غرد متهكما-لكن لم تعلن طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي!

الوضع ينهار في #أفغانستان مع انسحاب الأمريكان🧐 pic.twitter.com/BAr4AX0MNe — عبدالله الشايجي (@docshayji) July 20, 2021

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنّه طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس/ آب.