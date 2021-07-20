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سياسة|أفغانستان

شاهد: لحظة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني خلال صلاة العيد ورد فعل المصلين

الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات (رويترز)
الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات (رويترز)
20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202101:41 PM (مكة المكرمة)

أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابل اليوم الثلاثاء خلال صلاة عيد الأضحى.

ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات.

وسقطت الصواريخ قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه لمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وسمع دوي الصواريخ في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنيا، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأمريكية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية “أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل”.

وأضاف “أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات”.

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنّه طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس/ آب.

المصدر : وكالات

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