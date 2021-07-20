“تطبيع بيئي”.. مشروع إسرائيلي سوداني في البحر الأحمر (صور)

بدأت إسرائيل والسودان، اليوم الثلاثاء، فصلا جديدا في التطبيع لكن هذه المرة في مجال البيئة بغية الحفاظ على “الشعاب المرجانية” في البحر الأحمر.

وأبحرت بعثة عملية إسرائيلية، اليوم، من ميناء إيلات باتجاه ميناء بورسودان السوداني على البحر الأحمر، لإطلاق ما يقول باحثون إسرائيليون إنه مشروعاً مشتركاً مع باحثين سودانيين من شأنه المساعدة في الحفاظ على الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر.

ويرأس البعثة الإسرائيلي ماعوز فاين من المعهد الدولي للعلوم البحرية في إيلات الذي قدم بحثه حول تحمل الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر.

ولعبت سويسرا دور الوسيط لتسهيل هذا التعاون الإسرائيلي السوداني من خلال تقديم الدعم المالي وبذل الجهود الدبلوماسية للجمع بين إسرائيل والسودان كما أن البعثة العلمية تشهد تعاون فاين مع أندرس ميبوم المشارك في إدارة المهمة، وهو من مدرسة البوليتكنيك الفدرالية في لوزان.

وقال السفير السويسري لدى إسرائيل جان-دانيال روش لوكالة فرانس برس إن التحضير لهذه المهمة بدأ قبل اتفاق التطبيع العام الماضي، غير أن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان شكّلت “أمرا إيجابيا للغاية” على هذا الصعيد.

ومن المتوقع أن يصل الفريق المكون من ستة علماء وأربعة أفراد آخرين ضمن الطاقم، وجميعهم أوروبيون باستثناء فاين، على متن سفينة “فلور دو باسيون” التي ترفع العلم السويسري، في غضون أربعة أيام إلى بورسودان، حيث سينضم إليهم فريق من الباحثين السودانيين على سفينة خاصة بهم.

وستمضي السفينتان من 5 إلى 6 أسابيع في جمع عينات من الشعاب المرجانية واختبار تحملها للحرارة بينما تتجه السفينة جنوبا.

وقال الباحث السويسري الرئيسي في البعثة إن هذه المهمة العلمية في البحر الأحمر تشكل خطوة “محايدة” يمكن أن تولّد حواراً بين العلماء الإسرائيليين والعرب، وتعزز تبادل المعلومات وتحسّن إدارة السياسات البحرية في المنطقة.

وبدأ المشروع رسميا الشهر الماضي برحلة قصيرة في خليج العقبة الأردني وسيستمر على مدى ثلاث سنوات، ويهدف إلى إشراك المزيد من دول البحر الأحمر مع إسرائيل.

البعثة ممولة من سويسرا التي لعب دور الوسيط في تقريب إسرائيل مع دول البحر الأحمر

بعثة بحرية إسرائيلية سويسرية تبدأ رحلتها صوب السودان في “تطبيع بيئي” لثلاثة أعوام (الفرنسية)