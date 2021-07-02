بعد اعتقاله من المشفى.. بحرينيون يطالبون بالكشف عن مصير النائب أسامة التميمي

دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للكشف عن مصير النائب البحريني السابق أنس التميمي الذي أُعتقل من مستشفى وهو يتلقى العلاج.

وتصدرت الوسوم #أسامة_التميمي و#اكشفوا_مصير_أسامة_التميمي و#كلنا_اسامه_التميمي قائمة الوسوم الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي في البحرين.

بعد ترويع عائلته وخروجهم من منزل النائب السابق #أسامة_التميمي ولإخفاء جريمتهم الشنيعة، الذهاب إلى غرفة المراقبة لكون البناية توجد بها كاميرات وطلبوا من الحارس حذف التسجيل من السيستم لكي لا تتسّرب الجريمه للرأي العام #اكشفوا_مصير_أسامة_التميمي #كلنا_اسامة_التميمي pic.twitter.com/A7o07ycevk — Abdulelah Al-Mahoozi 🇧🇭➡️🇩🇪 (@Almahoozi_) June 30, 2021

وكتب الناشط الحقوقي عبد الإله الماحوزي في سلسلة تغريدات على تويتر أنه عند اعتقال المناضل أسامة التميمي من المشفى “نُزعت جميع الأجهزة من على رأسه وهو ينزف دماً”، متابعاً أن قوات الأمن “طلبت من الحارس حذف التسجيل من النظام لكي لا تتسّرب الجريمة للرأي العام”.

وأفادت مصادر حقوقية وعائلية بأن قوات الأمن البحرينية اعتقلت، الأربعاء الماضي، النائب السابق أسامة التميميمشيرة إلى أن عملية الاعتقال تزامنت مع دهم منزله بأعداد كبيرة من قوات الشرطة.

وذكرت المصادر ذاتها أن عملية الاعتقال تمت من خلال دهم قوة أمنية المستشفى الذي يوجد فيه حيث يخضع للعلاج بعد تعرضه للتسمم على يد السلطات أثناء اعتقاله في وقت سابق.

ونظم أهالي بلدتي “الهملة” و”مثلث الصمود”، أمس الخميس، وقفة تضامنية مع التميمي منددين باستمرار احتجاز المعارضين البحرينيين رغم المخاطر وسوء الوضع الصحي والإهمال.

أحرار #الهملة /التظاهرة و الوقفة التضامنية من أهالي القرية مع النأئب السابق #أسامة_التميمي و المنددة بأستمرار أحتجاز المعتقلين رغم المخاطر وسوء الوضع الصحي والاهمال لهم وتطالب بالأفراج الفوري عن الجميع.#أنقذوا_سجناء_البحرين#أطلقوا_سجناء_البحرين#البحرين#كلنا_أسامة_التميمي pic.twitter.com/oVEFAasOGq — أحرار الهملة (@ahrarhamala) July 1, 2021

وقال النائب البحريني السابق جواد فيروز إن “التميمي كان في مرمى استهداف السلطة في مرات عدة عبر السنوات الماضية لمواقفه المعارضة لاستبداد النظام ومساندته للضحايا”.

#البحرين#اكشفوا_مصير_أسامة_التميمي

النائب البحريني السابق والذي اعتقل يوم أمس من المستشفى نقلاً عن عائلته وكان في مرمى استهداف السلطة في مرات عدة عبر السنوات الماضية لمواقفه المعارضة لإستبداد النظام ومساندته للضحايا pic.twitter.com/ARM19LPPcD — Jawad Fairooz (@JawadFairooz) July 1, 2021

وأضاف الناشط الدكتور إبراهيم العرادي أن “هذا الانتهاك الصريح، يحدث على مرأى من العالم، وهو رسالة للشعب مفادها اصمتوا أو تُقتلوا”.

هذا الانتهاك الصريح يحدث في عهد سلمان بن حمد آلخليفة وعلى مرأى من العالم، وهو رسالة للشعب مفادها اصمتوا أو تُقتلوا#اكشفوا_مصير_أسامة_التميمي pic.twitter.com/MTaNh6hHf2 — Dr.Ebrahim Alaradi (@EBRAHIM_ALARADI) July 1, 2021

وأشار ناشطون إلى أن المنظومة الأمنية في البحرين لم تتغير وإنما تتجه إلى مزيد من القمع والتدهور، وبينوا أن “الإصلاحات التي يتحدث عنها النظام الرسمي البحريني لا وجود لها، والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تحفظ حقوق المواطن هي مجرد مباني بلا فائدة”.

وطالب بحرينيون برد الجميل للمعتقل التميمي الذي يدفع اليوم ثمن دفاعه عن الحقوق المسلوبة للمواطنين البحرينيين، كما ذكّروا بمواقفه السابقة التي ظلت بعيدة كل البعد عن الظلم والإقصاء والطائفية.

أرشدنا لمفردات تتناسب مع شجاعتك الاستثنائية يا من لم تلامس يده طارات التطبيل حتى في اوهن حالاته ، قمت بتقزيم ضباع الخسة و العبودية بلسانك الذي لا يكاد ينطق جراء الجرائم التي أَرتكبت بحقك يا مدرسة النضال #اسامه_التميمي pic.twitter.com/hklDSnyywZ — Abdulla Al Mansoor (@abalmansoor) July 1, 2021

#أسامة_التميمي الرجل الذي لاتعرف الطائفية إلى قلبه طريق، حاربوه في كل مايملك لم يسلم من بطشهم #اكشفوا_مصير_أسامة_التميمي #أنقذوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/EByh67CGvQ — jawad_abbasgn (@JawadAbbasgn) July 1, 2021

حقٌ علينا أن نقف وقفة مؤازرة مع من نادى بحقوقنا وحقوق أبناءنا هو الآن بحاجة للعلاج وليس الاعتقال حباً بالوطن .. حباً بابن بلدكم أفرجوا عنه #اسامه_التميمي — The Asya (@theasyakh) July 1, 2021

وتداول مغردون مقاطع فيديو لتصريحات سابقة للنائب التميمي، مبديا فيها معارضته لسياسات النظام البحريني ومعلنا وقوفه إلى جانب ما يتعرض له المواطنين الذين يحملون رؤية سياسية معارضة للحكومة والنظام في البحرين.