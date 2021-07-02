بعد انقطاع التيار في العراق.. محتجون يقتحمون محطة للكهرباء والكاظمي يتخذ إجراءات بحق مسؤولين

انقطعت الكهرباء بشكل كامل في معظم المحافظات العراقية قبل، فجر اليوم الجمعة، باستثناء إقليم كردستان (شمال) أي في 15 محافظة من أصل 18، في واحدة من أسوأ حالات الانقطاع هذا العام، قبل ان تعود بعض خطوط شبكة الكهرباء الرئيسية للعمل بحلول الظهر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي -في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- إن الكاظمي أقال مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية “لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة، وحدوث اطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات”.

وأضاف البيان أن الكاظمي أمر بفتح “تحقيق بحالات التقصير والإهمال” واتخاذ اجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة إليهم”، لكن البيان لم يوضح تلك الإجراءات.

كما قرر الكاظمي تشكيل خلية لمواجهة نقص توفر الكهرباء برئاسته.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يوجّه باقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لاهماله في اداء اعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث اطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات. pic.twitter.com/QmHSw6Rk8C — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 2, 2021

واقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين، اليوم الجمعة، محطة كهرباء جنوب غرب بغداد، إثر زيادة ساعات انقطاع التيار بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال شهود عيان إن المئات من أهالي منطقة الزعفرانية جنوب غرب بغداد اقتحموا محطة الزعفرانية لإنتاج الطاقة الكهربائية، على خلفية زيادة ساعات انقطاع التيار بمنطقتهم.

وقال كريم ناصر أحد المتظاهرين لمراسل الأناضول إن “منطقة الزعفرانية تشهد انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي، رغم أن محطة إنتاج الطاقة في المنطقة تعمل على مدار اليوم”.

وأشار إلى أنه “على مدى الـ24 ساعة الماضية، لم يتم إمداد المنطقة بالكهرباء سوى ساعة أو ساعتين”.

وأضاف “طالبنا مدير المحطة بزيادة ساعات التيار الكهربائي للمنطقة، وإلا سيُطرد كل الموظفين العاملين من المحطة وانتداب موظفين آخرين للعمل”.

وشهدت محافظات متعددة جنوب البلاد بينها (ميسان) و(واسط) احتجاجات متكررة عند محطات توليد الطاقة وأصيب 5 متظاهرين و7 من قوات الأمن بجروح خلال تلك الاحتجاجات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة إعادة تشغيل منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد توقفها لساعات.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية العراقية -في بيان- إحباط محاولة تفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية في قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين عبر طريق حزام ناسف وضع أسفل البرج.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الثلاثاء الماضي، إن وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدم استقالته للكاظمي على خلفية الاحتجاجات.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

وأدى انخفاض إمدادات الكهرباء من إيران هذا الشهر وسلسلة هجمات نفذها مسلحون على خطوط الكهرباء إلى تفاقم الأزمة.

وتتهم السلطات “إرهابيين” بالوقوف وراء هجمات تستهدف شبكة نقل الطاقة في البلاد.

وأوقفت طهران -التي تدين لها بغداد بستة مليارات دولار مقابل تصدير الغاز والكهرباء- تصدير الغاز الذي يعتمد عليه العراق لتشغيل محطاته الكهربائية.

ويقول العراق إنه لم يستطع دفع ديونه لإيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وبسبب وضعه الاقتصادي السيئ.