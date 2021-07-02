اليونيسيف: أطفال لبنان في خطر والقوى السياسية تواصل تبادل الاتهامات (فيديو)

حذرت منظمة اليونيسيف من تأثير الأزمة السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان على الأطفال في البلاد،بينما واصلت الأطراف السياسية تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تدهور الوضع.

وحذرت يوكي موكو ممثلة منظمة (يونيسيف) في لبنان خطورة الوضع الحالي والانهيار الاقتصادي في البلاد على الأطفال اللبنانيين.

وأعربت المسؤولة الدولية في لقاء مع (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر عن قلق المنظمة بشأن وضع الأطفال في لبنان، ودعت جميع الأطراف إلى ضرورة التصرف حيال الوضع الحالي وإلا فإن مستقبل لبنان سيكون في خطر شديد.

وأشارت إلى أن الانهيار الاقتصادي والوضع في لبنان أثر على فرص الأطفال في التعليم والحصول على الطعام والدواء اللازمين.

وقالت إن عواقب الوضع الحالي سلبية للغاية، لأنها دفعت العديد من الأسر اللبنانية إلى إرسال أبنائها إلى سوق العمل، ما يحول دون حصولهم على حقهم في التعليم.

من ناحية أخرى، قالت الصحفية اللبنانية محاسن مرسل، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إن هناك تجمعات لأصحاب مصالح تسيطر على الأدوية والأغذية والمحروقات في لبنان.

وأضافت أن الأزمة الحالية في المحروقات، التي يعاني منها لبنان منذ ثلاثة أسابيع، هي أزمة مفتعلة من جانب هذه التجمعات لتحقيق أعلى قدر من المكاسب.

وتوقعت محاسن أن يشهد لبنان ارتفاعا تدريجيا لأسعار المحروقات خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أن السبب الحقيقي للأزمة هو توجيه الدولة للدعم إلى الشركات المستوردة وعدم توجيهه إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وذكرت أن هناك ارتباطا بين الشركات التي تسيطر على السوق في لبنان وبين السياسيين في البلاد.

وقال نزيه الخياط القيادي في تيار المستقبل إن الوضع الحالي هو نتيجة لتقاعس السلطة في لبنان وانسلاخها عن الواقع وعدم تشكيل حكومة وسلطة تنفيذية تحظى بثقة المجتمع الدولي والدول المانحة.

أما جيمي جبور القيادي بالتيار الوطني الحر فقال إن تيار المستقبل متجذر في داخل السلطة السياسية والقرار المالي في لبنان.

وقال جبور إن هناك حاجة لإقرار مجموعة من القوانين لمعالجة الوضع المالي في لبنان، مشيرا إلى أن هناك أطرافا في البرلمان تحول دون ذلك.

وأكد أن تشكيل الحكومة أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى من أجل حل الأزمة الحالية.