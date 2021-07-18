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سياسة|الشمال السوري

جميعهم أطفال ونساء.. مقتل 7 من عائلة واحدة في هجوم للنظام السوري على إدلب (فيديو)

ثلاثة أطفال أشقاء لقوا حتفهم وأصيبت الطفلة الرابعة جراء قصف قوات النظام السوري على إدلب (الدفاع المدني السوري)
ثلاثة أطفال أشقاء لقوا حتفهم وأصيبت الطفلة الرابعة جراء قصف قوات النظام السوري على إدلب (الدفاع المدني السوري)
18/7/2021-|آخر تحديث: 18/7/202103:51 PM (مكة المكرمة)

قُتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم 4 أطفال، جراء هجوم نفذته قوات النظام السوري وداعموه على مناطق سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مراسل الجزيرة في سوريا إن 7 مدنيين من عائلة واحدة جميعهم نساء وأطفال قتلوا جراء قصف صاروخي لقوات النظام السوري استهدف منزلا في بلدة احسم بريف إدلب، وأصيب آخرون بجروح مختلفة.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على تويتر، إن قصف قوات النظام وروسيا على قرية إحسم جنوب شرقي إدلب أسفر عن مقتل 3 أطفال أشقاء (خديجة وإيمان وتسنيم) وإصابة طفلة رابعة من الأسرة نفسها (آية).

وأصيبت طفلتان بقصف مماثل على بلدة بليون بالريف نفسه، واستهدف القصف ايضاً قريتي إبلين والفطيرة.

كما قتل طفل وأصيبت 3 نساء وطفلين من عائلة واحدة، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، استهدف صباح اليوم الأحد منزلاً سكنياً على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، كما استهدف قصف مماثل قريتي التوامة وكفرنوران.

وأمس قصفت قوات النظام قرية سرجة الواقعة جنوب شرقي محافظة إدلب، ما أسفر أيضا عن مقتل 6 مدنيين.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه يهاجمون المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 من مارس/آذار 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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