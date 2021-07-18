جميعهم أطفال ونساء.. مقتل 7 من عائلة واحدة في هجوم للنظام السوري على إدلب (فيديو)

قُتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم 4 أطفال، جراء هجوم نفذته قوات النظام السوري وداعموه على مناطق سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مراسل الجزيرة في سوريا إن 7 مدنيين من عائلة واحدة جميعهم نساء وأطفال قتلوا جراء قصف صاروخي لقوات النظام السوري استهدف منزلا في بلدة احسم بريف إدلب، وأصيب آخرون بجروح مختلفة.

ليلة قاسية مخضبة بدماء المدنيين في بلدة #إحسم جنوبي #إدلب مليئة بصرخات الألم والفراق، مجزرة لقوات النظام وروسيا تضاف لقائمة جرائمهم كانت حصيلتها 7 قتلى ( 3 أطفال و 4 نساء) و 9 إصابات جلهم من الأطفال والنساء، والمجرم طليق دون محاسبة.#ليسوا_هدفاً#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/vby398UWC7 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 18, 2021

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على تويتر، إن قصف قوات النظام وروسيا على قرية إحسم جنوب شرقي إدلب أسفر عن مقتل 3 أطفال أشقاء (خديجة وإيمان وتسنيم) وإصابة طفلة رابعة من الأسرة نفسها (آية).

بانتظار الفرح ناموا بغطاء واحد لف أجسادهم ،وخبأ أسرارهم البريئة،ماتت الأحلام وخطفت الأرواح بقذائف النظام وروسيا على بلدة إحسم الليلة الماضية،رحلت خديجة وإيمان وتسنيم وأصيبت أصغرهم آية،سيأتي العيد بلا ضحكات الأخوات الثلاثة، وآية لن تفرح بقدومه وحيدة.#ليسوا_هدفاً#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/FcHSuro7r1 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 18, 2021

وأصيبت طفلتان بقصف مماثل على بلدة بليون بالريف نفسه، واستهدف القصف ايضاً قريتي إبلين والفطيرة.

كما أصيبت طفلتان بقصف مماثل على بلدة بليون بالريف نفسه، واستهدف القصف ايضاً قريتي إبلين والفطيرة.

لم تكتفِ قوات النظام وروسيا من دماء مجزرة قرية سرجة التي ارتكبتها صباح السبت، حتى لاحقت المدنيين في ساعات الليل لتزيد من القتل والخوف وترويع الأطفال. pic.twitter.com/xrOj0XJ4a0 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 17, 2021

كما قتل طفل وأصيبت 3 نساء وطفلين من عائلة واحدة، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، استهدف صباح اليوم الأحد منزلاً سكنياً على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، كما استهدف قصف مماثل قريتي التوامة وكفرنوران.

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عائلة خرجت من تحت الأنقاض وقتل طفل منها، وأصيب باقي أفراد العائلة بجروح في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي صباح اليوم الأحد 18 تموز نتيجة قصف قوات النظام وروسيا منزلهم بقذائف المدفعية.#ليسوا_هدفاً#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/1UHkKMk71W — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 18, 2021

وأمس قصفت قوات النظام قرية سرجة الواقعة جنوب شرقي محافظة إدلب، ما أسفر أيضا عن مقتل 6 مدنيين.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه يهاجمون المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 من مارس/آذار 2020.