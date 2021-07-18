مصر.. الإفراج عن صحفيين وناشطين سياسيين بارزين (فيديو)

أفرجت السلطات المصرية عن عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين المعتقلين خلال أمس السبت واليوم الأحد.

وشملت قائمة المفرج عنهم: الناشطة البارزة إسراء عبد الفتاح، بعد مكوثها قرابة عامين في الحبس الاحتياطي.

وشاركت إسراء (43 عاما) في العام 2008 في تأسيس حركة 6 أبريل التي لعبت دورا في الدعوة الى تظاهرات 2011 وتنظيمها. وألقي القبض عليها في 13 من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في أحد شوارع القاهرة، في إطار حملة شملت العديد من الناشطين والصحفيين والمعارضين. واتهمت بـ”نشر أخبار كاذبة” و”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

ونشر المحامي خالد علي على صفحته في فيسبوك صورة لإسراء عقب خروجها من السجن نقلا عن صديقتها الصحفية سلافة مجدي. كما نشر العديد من أصدقائها صورا لها فور خروجها.

كما أخلي سبيل الناشط السياسي عبد الناصر اسماعيل، القيادي في حزب التحالف الشعبي (يسار) الذي ألقي القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2019 بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، وفق محامين حقوقيين.

وأطلق في الوقت نفسه سراح الصحفي المصري المعارض جمال الجمال الذي ألقي القبض عليه لدى عودته من تركيا في شباط/فبراير الماضي.

كما شملت قائمة المفرج عنهم أيضا، الناشطة والمحامية ماهينور المصري، والصحفي مصطفى الأعصر، ومعتز ودنان، الذي ألقي القبض عليه في العام 2018 بسبب إجرائه حوارا مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة.

ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس تحذيرا للسلطات المصرية بشأن استهداف الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة الى أن الموضوع سيؤخذ في الاعتبار خلال محادثات بيع الأسلحة بين الولايات المتحدة وحليفتها مصر.

وجاء تحذير الخارجية الأمريكية عقب إعلان رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الناشط الحقوقي حسام بهجت، أنه تمت إحالته الى المحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة” على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

لحظات مؤثرة .. لقاء الصحفي المصري #معتز_ودنان بعائلته بعد إخلاء سبيله#مصر pic.twitter.com/AM4ggrJ4KN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2021

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158993706061321&set=a.10152333204076321