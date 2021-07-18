البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. الإفراج عن صحفيين وناشطين سياسيين بارزين (فيديو)

الكاتب الصحفي جمال الجمل (يسار) في منزله بعد الإفراج عنه (فيسبوك)
الكاتب الصحفي جمال الجمل (يسار) في منزله بعد الإفراج عنه (فيسبوك)
18/7/2021-|آخر تحديث: 18/7/202108:19 PM (مكة المكرمة)

أفرجت السلطات المصرية عن عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين المعتقلين خلال أمس السبت واليوم الأحد.

وشملت قائمة المفرج عنهم: الناشطة البارزة إسراء عبد الفتاح، بعد مكوثها قرابة عامين في الحبس الاحتياطي.

وشاركت إسراء (43 عاما) في العام 2008 في تأسيس حركة 6 أبريل التي لعبت دورا في الدعوة الى تظاهرات 2011 وتنظيمها. وألقي القبض عليها في 13 من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في أحد شوارع القاهرة، في إطار حملة شملت العديد من الناشطين والصحفيين والمعارضين. واتهمت بـ”نشر أخبار كاذبة” و”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

ونشر المحامي خالد علي على صفحته في فيسبوك صورة لإسراء عقب خروجها من السجن نقلا عن صديقتها الصحفية سلافة مجدي. كما نشر العديد من أصدقائها صورا لها فور خروجها.

كما أخلي سبيل الناشط السياسي عبد الناصر اسماعيل، القيادي في حزب التحالف الشعبي (يسار) الذي ألقي القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2019 بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، وفق محامين حقوقيين.

وأطلق في الوقت نفسه سراح الصحفي المصري المعارض جمال الجمال الذي ألقي القبض عليه لدى عودته من تركيا في شباط/فبراير الماضي.

كما شملت قائمة المفرج عنهم أيضا، الناشطة والمحامية ماهينور المصري، والصحفي مصطفى الأعصر، ومعتز ودنان، الذي ألقي القبض عليه في العام 2018 بسبب إجرائه حوارا مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة.

ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس تحذيرا للسلطات المصرية بشأن استهداف الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة الى أن الموضوع سيؤخذ في الاعتبار خلال محادثات بيع الأسلحة بين الولايات المتحدة وحليفتها مصر.

وجاء تحذير الخارجية الأمريكية عقب إعلان رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الناشط الحقوقي حسام بهجت، أنه تمت إحالته الى المحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة” على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158993706061321&set=a.10152333204076321

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

مأساة تعيد مجزرة سيارة الترحيلات للواجهة.. ماذا حدث لـ 25 معتقلة في مصر؟ (فيديو)

قالت شيماء عبد الفتاح شقيقة المعتقلة إسراء عبد الفتاح إن 25 معتقلة بينهن إسراء تعرضن للاختناق جراء حبسهن في سيارة ترحيلات لا تحتوي على فتحات للتهوية لفترة كبيرة في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

10/7/2021
المزيد من سياسة

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على امرأة في ساحات المسجد الأقصى (فيديو)

(الجزيرة)

هجمات بموجات غامضة تستهدف أدمغة دبلوماسيين وعملاء مخابرات أمريكيين

تقارير عن هجمات بموجات دقيقة تستهدف دبلوماسيين أمريكيين في النمسا (غيتي)

طفل ينقذ إخوته من تحت الركام بعد قصف النظام السوري لمنزلهم (فيديو)

طفل يروي لحظات إنقاذ إخوته من تحت الركام بعد قصف النظام السوري لمنزلهم (مواقع التواصل)

جميعهم أطفال ونساء.. مقتل 7 من عائلة واحدة في هجوم للنظام السوري على إدلب (فيديو)

ثلاثة أطفال أشقاء لقوا حتفهم وأصيبت الطفلة الرابعة جراء قصف قوات النظام السوري على إدلب (الدفاع المدني السوري)
الأكثر قراءة

يوم عرفة.. فضائله ومآثره وخير الدعاء

قال رسول الله ﷺ: أفضل الأيام يوم عرفة (رويترز)

سقوط فتاتين من أرجوحة على ارتفاع نحو 2000 متر والكشف عن مصيرهما (فيديو)

كانت الفتاتان تستمتعان بالأرجوحة فوق الوادي وفجأة انقطعت إحدى سلاسل (مواقع التواصل)

معاناة جديدة لمسلمي فرنسا.. وجبات مدرسية بلحم الخنزير “فقط” تفجر غضبا عارما (فيديو)

لحم الخنزير هو اللحم الوحيد في وجبات المدارس الإبتدائية في بيزييه الفرنسية (غيتي)

إسطنبول.. مسابقة لاختيار “أجمل” أضحية (فيديو)

شارك في المسابقة 17 من الأضاحي (الأناضول)