طفل ينقذ إخوته من تحت الركام بعد قصف النظام السوري لمنزلهم (فيديو)

روى أحد الأطفال في مقطع مصوّر، اليوم الأحد، اللحظات الأولى بعد قصف جيش النظام السوري منزلهم في مدينة دار عزة (ريف حلب الغربي) قائلًا “أنقذت أختي وصرت دور (أبحث) عن أخي موسى، كان مردوم بالحجار(مدفونا تحت الأحجار)”.

وأرفق الدفاع المدني السوري، المقطع بتعليقٍ جاء فيه “عائلة خرجت من تحت الأنقاض وقُتل طفل منها، وأصيب باقي أفراد العائلة بجروح في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، اليوم، نتيجة قصف قوات النظام وروسيا منزلهم بقذائف المدفعية”.

"أنقذت أختي وصرت دور على أخي موسى، كان مردوم بالحجار"

عائلة خرجت من تحت الأنقاض وقتل طفل منها، وأصيب باقي أفراد العائلة بجروح في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي صباح اليوم الأحد 18 تموز نتيجة قصف قوات النظام وروسيا منزلهم بقذائف المدفعية.#ليسوا_هدفاً#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/1UHkKMk71W — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 18, 2021

وقُتل 6 مدنيين على الأقل، بينهم طفلان، جراء هجوم نفذته قوات النظام السوري وداعموه على مناطق سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفقا لمعلومات صادرة عن الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) فإن القصف أسفر عن مقتل 6 مدنيين على الأقل بينهم 3 نساء وطفلين، إلى جانب عدد كبير من الإصابات.

وأمس السبت، قصفت قوات النظام قرية سرجة الواقعة جنوب شرقي محافظة إدلب، ما أسفر أيضا عن مقتل 6 مدنيين.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه يهاجمون المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 من مارس/آذار 2020.