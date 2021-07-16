مصادر عسكرية للجزيرة مباشر: مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية بالفشقة

قالت مصادر عسكرية للجزيرة مباشر إن مناوشات حدثت بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية، أمس الخميس، بمنطقة جبل طيارة شمال شرق معسكر الأنفال بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف شرقي السودان.

ونقل موقع سودان تربيون عن مصادر قولها إن القوات السودانية دحرت القوات المهاجمة وكبدتها خسائر فادحة لتفر هاربة إلى داخل الأراضي الإثيوبية.

وقال الموقع إن القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة تصدت للقوات الاثيوبية التي نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة شرق سندي لإسناد المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الصغرى لفلاحة الأراضي السودانية.

وكشفت المصادر أن القوات الإثيوبية تفاجأت باستعداد الجيش السوداني وتمركزه.

وأشارت إلى أن عددا من المزارعين الأمهرا ما زالوا لديهم أطماع ونيات لزراعة الأراضي السودانية بدعم من القوات الإثيوبية.

قوات من الجيش السوداني (وكالة الأناضول)

وقال المدير التنفيذي لمحلية باسندة الحدودية بولاية القضارف مأمون الضو عبد الرحيم، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن مليشيات إثيوبية توغلت مجددا في أراضي سودانية استعادها الجيش لإسناد كبار المزارعين الأثيوبيين في مناطق أم دبلو وحسكنيت بالقرب من خور سنط وجبل أبو دنقل.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقود الجيش السوداني حملات لإعادة أراض استغلتها مليشيات اثيوبية في الزراعة لعقود بعد طرد أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح.

وأدت هذه العمليات إلى توتر ملحوظ في علاقات السودان وإثيوبيا التي ترفض تحركات القوات السودانية على الحدود وتعدها اعتداء على مواطنيها بينما يقول السودان إن القوات السودانية تعيد الانتشار داخل حدودها باعتبار ذلك حقاً مكفولا.

وبدأ الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضي الفشقة التي استولت عليها مليشيات إثيوبية منذ عام 1994 بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو الطيور.