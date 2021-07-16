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سياسة|تركيا

أردوغان: نجاحاتنا في ليبيا خلطت الأوراق في العالم أجمع (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
16/7/2021-|آخر تحديث: 16/7/202107:22 PM (مكة المكرمة)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن نجاحات بلاده في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا.

وقال أردوغان خلال حفل تخريج طلاب جامعة الدفاع الوطني بإسطنبول إن “النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري أعاد خلط الأوراق ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع”.

وأضاف “الدعم الكبير الذي قدمناه لأشقائنا الأذريين في نضالهم لتحرير ناغورني كاراباغ، والنصر الذي تم إحرازه خلال 44 يوما فقط، أعاد الأنظار إلى تركيا من جديد”.

وأردف أردوغان “أقولها بكل وضوح، ليست لدينا أطماع في أراضي وسيادة ووحدة أي دولة، لكننا فقط نصغي لنداءات أشقائنا الذين يئنون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى دمية بأيديهم، ونفي المسؤولية التاريخية تجاههم”.

وشدد أن تركيا تعمل على حماية الأرواح على عكس أولئك الذين يأتون من آلاف وعشرات الآلاف من الكيلومترات ويسفكون الدماء من أجل مصالحهم السياسية والاقتصادية وهواجسهم المتعلقة بالأمن والرخاء.

وأكد أردوغان أن “الجيش التركي سطّر الملاحم بأدائه في حماية الحدود والقيام بعمليات عبر الحدود ودعمه للدول الصديقة والشقيقة”.

وأضاف “إذا كانت تركيا قوية فهناك مخرج لجميع المظلومين أينما كانوا في العالم، وهناك أمل لكل أخ قريب وبعيد يئن تحت وطأة الظالمين”.

وأشار إلى أن من أهم ركائز موقف تركيا القوي نضالاتها وانتصاراتها على الساحة العسكرية.

واستطرد “الشوط الذي قطعته تركيا في الصناعات الدفاعية قصة نجاح يتابعها العالم أجمع باهتمام ويعتبرها قدوة له”.

المصدر : الأناضول

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