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السلطات المصرية ترفع التحفظ عن أموال جمال وعلاء مبارك

حصل جمال وعلاء على براءة من القضايا التي اتهما فيها عقب إطاحة ثورة يناير بوالدهما حسني مبارك (غيتي - أرشيفية)
حصل جمال وعلاء على براءة من القضايا التي اتهما فيها عقب إطاحة ثورة يناير بوالدهما حسني مبارك (غيتي - أرشيفية)
15/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202107:32 PM (مكة المكرمة)

وافقت السلطات المصرية، اليوم الخميس، على رفع التحفظ عن أموال جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب نحو 10 سنوات.

ووفق صحيفة (أخبار اليوم) المملوكة للدولة، فقد “وافق النائب العام حمادة الصاوي على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال عن كل من علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما هيدي راسخ وخديجة محمود الجمال وأبنائهم”.

وأوضحت الصحيفة أن “البنك المركزي المصري تلقى خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف في أموال نجلي مبارك وذويهم”.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى بشأن حجم تلك الأموال.

واقترن قرار التحفظ على أموال نجلي مبارك وزوجتيهما وأبنائهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة” بتهمة الحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بطريقة تخالف القانون.

جمال وعلاء مع والدهما إثناء إحدى جلسات المحاكمة (غيتي – أرشيفية)

وفي فبراير/شباط 2020، برأت محكمة جنايات القاهرة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية ذاتها، التي استغرقت 8 سنوات ونظرت أمام أكثر من 8 دوائر قضائية في مصر.

وحصل جمال وعلاء على براءة من القضايا كافة، والتي اتهما فيها عقب إطاحة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بوالدهما الرئيس الأسبق حسني مبارك -الذي حكم مصر منذ عام 1981- بعد إجباره على التنحي تحت ضغوط احتجاجات شعبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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