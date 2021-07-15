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سياسة|قطاع غزة

اعتراف إسرائيلي.. القبة الحديدية أصابت مقاتلة من طراز إف-15 خلال العدوان على غزة

أحد صواريخ القبة الحديدية أثناء انطلاقه خلال الحرب على غزة (رويترز)
أحد صواريخ القبة الحديدية أثناء انطلاقه خلال الحرب على غزة (رويترز)
15/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202110:56 AM (مكة المكرمة)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الأربعاء عن ارتكاب منظومة القبة الحديدة الدفاعية خطأ خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي.

وبحسب القناة 13 التلفزيونية الخاصة أطلقت القبة الحديدة صاروخا اعتراضيا عن طريق الخطأ تجاه طائرة حربية إسرائيلية مما أدى إلى إصابتها بشظايا.

وقالت القناة 12 الخاصة إن الصاروخ الاعتراضي أُطلق تجاه أحد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة لكنه غير اتجاهه نحو الهدف الأصلي تجاه مقاتلة إسرائيلية من طراز إف- 15 دخلت مجال الاعتراض.

وأسقط مشغلو المنظومة الإسرائيلية الصاروخ قبل ثوان من انفجاره في جسم الطائرة التي أصيبت بشظايا جراء ذلك وهبطت لاحقا دون إصابة أحد من طاقمها بحسب المصدر ذاته.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في الحادث الذي وصفه بـ”المعقد” بحسب ذات المصدر.

وليست هذه المرة الوحيدة التي أصابت فيها القبة الحديدية هدفا إسرائيليا خلال الحرب الأخيرة على غزة.

ففي 25 مايو/أيار الماضي كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري أن المنظومة الدفاعية أسقطت بالخطأ طائرة مسيّرة تابعة للجيش خلال عملية حارس الأسوار، في إشارة إلى العدوان الأخيرة على غزة.

والقبة الحديدية هي منظومة دفاعية صنعتها إسرائيل للتصدي للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن القبة نجحت في التصدي لنحو 90% من الصواريخ التي أُطلقت من غزة وبلغ عددها نحو 4 آلاف وهو ما يعني أن 400 صاروخ نجحت في اختراقها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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