اعتراف إسرائيلي.. القبة الحديدية أصابت مقاتلة من طراز إف-15 خلال العدوان على غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الأربعاء عن ارتكاب منظومة القبة الحديدة الدفاعية خطأ خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي.

وبحسب القناة 13 التلفزيونية الخاصة أطلقت القبة الحديدة صاروخا اعتراضيا عن طريق الخطأ تجاه طائرة حربية إسرائيلية مما أدى إلى إصابتها بشظايا.

بعد أسابيع من انتهاء معركة سيف القدس.. اعترف الاحتلال اليوم بإصابة طائرة F15 خلال المعركة زاعما أن الإصابة كانت بشظايا صاروخ من القبة الحديدية بالخطأ أثناء محاولة التصدي لصاروخ أُطلق من #غزة، وأن الطيارون نجحوا في الهبوط بسلام. — محمد حازم المصري 🇵🇸 𓂆 (@mohamedmasri0) July 14, 2021

وقالت القناة 12 الخاصة إن الصاروخ الاعتراضي أُطلق تجاه أحد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة لكنه غير اتجاهه نحو الهدف الأصلي تجاه مقاتلة إسرائيلية من طراز إف- 15 دخلت مجال الاعتراض.

وأسقط مشغلو المنظومة الإسرائيلية الصاروخ قبل ثوان من انفجاره في جسم الطائرة التي أصيبت بشظايا جراء ذلك وهبطت لاحقا دون إصابة أحد من طاقمها بحسب المصدر ذاته.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في الحادث الذي وصفه بـ”المعقد” بحسب ذات المصدر.

القناة 13 العبرية:

الكشف عن حادث جوي خطير حدث خلال "عملية حارس الأسوار" ضد غزة: القبة الحديدية أطلقت خلال العملية صاروخ اعتراضي عن طريق الخطأ نحو طائرة حربية تابعة للجيش "الإسرائيلي"، وأصابها بشظاياه. pic.twitter.com/23c4hYNX0O — Abass313 (@Abass3131) July 14, 2021

وليست هذه المرة الوحيدة التي أصابت فيها القبة الحديدية هدفا إسرائيليا خلال الحرب الأخيرة على غزة.

ففي 25 مايو/أيار الماضي كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري أن المنظومة الدفاعية أسقطت بالخطأ طائرة مسيّرة تابعة للجيش خلال عملية حارس الأسوار، في إشارة إلى العدوان الأخيرة على غزة.

والقبة الحديدية هي منظومة دفاعية صنعتها إسرائيل للتصدي للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن القبة نجحت في التصدي لنحو 90% من الصواريخ التي أُطلقت من غزة وبلغ عددها نحو 4 آلاف وهو ما يعني أن 400 صاروخ نجحت في اختراقها.