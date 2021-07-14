محافظ سابق: اشتراطات البناء الجديدة لن تحل مشكلة العشوائيات في مصر (فيديو)

قال محافظ البحيرة السابق أسامة سليمان إن العشوائيات هي قرار سياسي ارتضته كل الأنظمة الحاكمة في مصر.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر “العشوائيات لا أحد يرتضيها لكنها ليس لها علاقة بالاشتراطات الجديدة”.

كانت الحكومة المصرية أصدرت قرارا ينظم إجراءات التراخيص والبناء الجديدة، وصفها البعض بالمقيدة للبناء في المدن المصرية، بينما تقول الحكومة إنها للقضاء على العشوائيات وضمان سلامة الإنشاءات الجديدة في المدن وعواصم المحافظات.

وتضمنت الاشتراطات بنودا عدة منها تقييد الارتفاع المسموح به بدور أرضي واحد و4 طوابق كحد أقصى مهما كان عرض الشارع، وإلزام أصحاب العقار بعدم البناء إلا على 70% فقط من مساحة الأرض التي تزيد عن 175 مترا وعمل جراجات في كل مبنى.

وأثارت تلك الاشتراطات جدلا واسعا مع سريان تطبيقها في عموم محافظات مصر خلال شهر يوليو/تموز الجاري.

وقال محافظ البحيرة السابق “الاشتراطات الواردة في هذا القانون فيها مخالفات وثغرات كثيرة، منها عدم تحديد أحياء أو مناطق معينة وتوحيد نسبة الإعمار فيها، فما ذنب المواطن الذي اشترى قطعة أرض على أساس أنه سيبني عليها بارتفاع معين وتم تحديد سعر الأرض على هذا الأساس أن تفرض عليه الآن إلغاء الارتفاع وبأثر رجعي”.

وأضاف “النقطة الأساسية هي قبول النظام السياسي للفساد في الدولة وعدم قدرته على مواجهته مما أدى إلى أن يكون للإدارات المحلية دور كبير في انتشار العشوائيات، والاشتراطات القديمة كانت كفيلة بعدم حدوث عشوائيات ولكن هل الإدارات الهندسية لديها القدرة على تنفيذ الاشتراطات؟”.

وتابع “اشتراطات البناء هذه ليست لها أي علاقة بمنع العشوائيات في مصر، كما أن القانون به مخالفة دستورية من عدة نواح بعدم المساواة ومنح الاستثناءات”.

يفتح باب الفساد

وقال مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد “إن الاشتراطات الجديدة مفيدة لمصر وخطوة جاءت متأخرة سنوات، وكل دول العالم تنظم المباني، ولكن يمكن النظر إلى توقيت القانون وأعبائه على الناس والمستفيدين واستعدادات الدولة لبناء مساكن، كما لا يوجد تدرج ومواءمة، وسيؤدي ذلك إلى انهيار أسعار الأراضي في المدن والأحياء وسيرفع أسعار الشقق والمباني السكنية ويتم تحميلها على المواطنين”.

وأضاف “كما أن إعطاء سلطة للمحافظ لمنح استثناءات لزيادة ارتفاع المباني سيفتح بابا للفساد من خلال تركيز الاستثناءات في يد صانع القرار”.

وتابع “القانون يفتح مجالات الفساد من خلال تعدد الجهات التي يجب مراجعتها، لماذا لا تتم الإجراءات إلكترونية لابد أن تكون هناك الدولة القدوة ويكون هناك مساواة وعدم استثناءات”.

وقال عبد السلام “التوقيت غير مناسب في ظل حالة ركود يشهدها السوق العقاري ما سيزيد من حالة الركود كما أن هناك قفزات في أسعار مواد البناء وزيادة في أسعار السلع والرسوم والخدمات”.