الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاق في مجال الزراعة

وقعت إسرائيل والإمارات أمس الثلاثاء على مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبحث والتطوير الزراعي والتجارة.

ووقع الاتفاق وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي مريم المهيري ووزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير.

وقال فورير في تغريدة بحسابه على تويتر “كان لي الشرف لاستضافة الوزيرة الإماراتية مريم المهيري والتوقيع معها على وثيقة تفاهمات للتعاون في مجال البحث والتطوير الزراعي والتجارة بين إسرائيل والإمارات”.

היה לי הכבוד לארח היום את @mariammalmheiri ולחתום איתה על מסמך הבנות לשיתופי פעולה במו"פ חקלאי וסחר בין ישראל לאיחוד האמירויות.

השרה לביטחון במזון הציגה לי את העקרונות של תכנית האב לביטחון במזון של איחוד האמירויות וסיכמנו שנפעל יחד במגוון נושאים שעוד תשמעו עליהם בעתיד. https://t.co/8YBEc1bjWh — oded forer עודד פורר (@oded_forer) July 13, 2021

وأضاف أن المهيري عرفته بمبادئ برنامج الأمن الغذائي الإماراتي واتفقا على العمل معا في مجموعة متنوعة من المسائل التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا وفق قوله.

من جانبها قالت الوزيرة الإماراتية “خلال زيارتي لإسرائيل وقعت مذكرة تفاهم مع معالي أوديد فورير وزير الزراعة الإسرائيلي”.

During my visit to Israel, I signed an MOU with HE Oded Forer the Israeli Minister of Agriculture, aimed at enhancing cooperation in food security between our two countries in the areas of food production, food supply chains and research & innovations. pic.twitter.com/4H0F3w6gNR — Mariam bint Mohammed Almheiri (@mariammalmheiri) July 13, 2021

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي بين البلدين في مجالات إنتاج الأغذية وسلاسل الإمداد الغذائية والبحوث والابتكار وفق المصدر ذاته.

وحسب إعلام عبري فإن هذا هو الاتفاق الأول بين إسرائيل والإمارات في مجال الزراعة إلا أن البلدين وقعا عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها التجارة والاستثمار والطيران منذ توقيع اتفاق التطبيع بينهما.

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.