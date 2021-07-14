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سياسة|الإمارات

الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاق في مجال الزراعة

وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي مريم المهيري ووزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير (منصات التواصل)
وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي مريم المهيري ووزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير (منصات التواصل)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202112:08 PM (مكة المكرمة)

وقعت إسرائيل والإمارات أمس الثلاثاء على مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبحث والتطوير الزراعي والتجارة.

ووقع الاتفاق وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي مريم المهيري ووزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير.

وقال فورير في تغريدة بحسابه على تويتر “كان لي الشرف لاستضافة الوزيرة الإماراتية مريم المهيري والتوقيع معها على وثيقة تفاهمات للتعاون في مجال البحث والتطوير الزراعي والتجارة بين إسرائيل والإمارات”.

وأضاف أن المهيري عرفته بمبادئ برنامج الأمن الغذائي الإماراتي واتفقا على العمل معا في مجموعة متنوعة من المسائل التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا وفق قوله.

من جانبها قالت الوزيرة الإماراتية “خلال زيارتي لإسرائيل وقعت مذكرة تفاهم مع معالي أوديد فورير وزير الزراعة الإسرائيلي”.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي بين البلدين في مجالات إنتاج الأغذية وسلاسل الإمداد الغذائية والبحوث والابتكار وفق المصدر ذاته.

وحسب إعلام عبري فإن هذا هو الاتفاق الأول بين إسرائيل والإمارات في مجال الزراعة إلا أن البلدين وقعا عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها التجارة والاستثمار والطيران منذ توقيع اتفاق التطبيع بينهما.

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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