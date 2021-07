الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاق في مجال الزراعة

وقعت إسرائيل والإمارات أمس الثلاثاء على مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبحث والتطوير الزراعي والتجارة.

ووقع الاتفاق وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي مريم المهيري ووزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير.

وقال فورير في تغريدة بحسابه على تويتر “كان لي الشرف لاستضافة الوزيرة الإماراتية مريم المهيري والتوقيع معها على وثيقة تفاهمات للتعاون في مجال البحث والتطوير الزراعي والتجارة بين إسرائيل والإمارات”.

وأضاف أن المهيري عرفته بمبادئ برنامج الأمن الغذائي الإماراتي واتفقا على العمل معا في مجموعة متنوعة من المسائل التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا وفق قوله.

من جانبها قالت الوزيرة الإماراتية “خلال زيارتي لإسرائيل وقعت مذكرة تفاهم مع معالي أوديد فورير وزير الزراعة الإسرائيلي”.

During my visit to Israel, I signed an MOU with HE Oded Forer the Israeli Minister of Agriculture, aimed at enhancing cooperation in food security between our two countries in the areas of food production, food supply chains and research & innovations. pic.twitter.com/4H0F3w6gNR

— Mariam bint Mohammed Almheiri (@mariammalmheiri) July 13, 2021