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سياسة|إسرائيل

الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل (فيديو)

سفير الإمارات في تل أبيب محمد الخاجة (يمين) والرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ (رويترز)
سفير الإمارات في تل أبيب محمد الخاجة (يمين) والرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ (رويترز)
14/7/2021-|آخر تحديث: 14/7/202101:23 PM (مكة المكرمة)

افتتحت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها في تل أبيب، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وقص سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة، والرئيس الاسرائيلي شريط الافتتاح خلال مراسم تدشين السفارة.

وقال الخاجة، في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح “هذه السفارة لن تكون فقط مقرا للدبلوماسيين، بل كأساس لمهمتنا، لبناء العلاقات بيننا وتعزيز الشراكة والحوار”.

وقال الرئيس الإسرائيلي في كلمته إن رؤية علم الإمارات في سماء تل أبيب “كان سيبدو وكأنه حلم بعيد المنال في الماضي، اليوم أصبح حقيقة واقعة”.

وأضاف هرتسوغ إن افتتاح السفارة خطوة مهمة للشرق الأوسط بأكمله، وليس فقط للعلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين على افتتاح إسرائيل سفارة وقنصلية لها في الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تطبيع في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

المصدر : وكالات

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