جدل وردود فعل واسعة بعد توقيع إثيوبيا اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا (فيديو)

أثار إعلان إثيوبيا توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جدل بين المدونين بعد إعلان #إثيوبيا توقيع اتفاق تعاون عسكري مع #روسيا pic.twitter.com/qXrEF0H40d — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 12, 2021

كانت إثيوبيا قالت أمس الإثنين إنها وقعت اتفاقيات عسكرية عديدة مع روسيا في ختام اجتماعات للتعاون العسكري الفني المشترك بين البلدين.

وقال المغرد أحمد دهشان “بداية الحصول الروسي على الثمن، عودة عسكرية من جديد لإثيوبيا التي أسست جيشها بالفترة من 1974 حتى 1999، وبوابتها نحو القرن الأفريقي ومجالات تعاون اقتصادي واعدة بالتناغم مع الصين”.

بداية الحصول الروسي على الثمن، عودة عسكرية من جديد لإثيوبيا التي أسست جيشها بالفترة من 1974 حتى 1990، وبوابتها نحو القرن الإفريقي، ومجالات تعاون اقتصادي واعدة بالتناغم مع الصين https://t.co/d2NCnG7n9f — Ahmed Dahshan (@ahmdahshan) July 12, 2021

وقالت زينب “لا بس حلوة حركة روسيا أرضتنا بسياح الشارتر ووقعت اتفاقية عسكرية مع إثيوبيا وتدافع عنها”.

لا بس حلوة حركة روسيا رضيتنا بسياح الcharter و مضت اتفاقية عسكرية مع اثيوبيا و بتدفع عنها Classical Russia https://t.co/XClLChfv4o — Zeinobia got vaccinated 💉 (@Zeinobia) July 12, 2021

وقال محمد “اتغدوا بينا الأثيوبيين واتعشوا بينا الروس كده موضوع السد والحل العسكري انتهى تماما. بتقول لي بقا بنحلي مياه البحر ازاي؟”.

اتغدوا بينا الأثيوبيين واتعشوا بينا الروس كده موضوع السد والحل العسكري انتهى تماما ، بتقلي بقى بنحلي ميه البحر ازاي؟ https://t.co/qu9FQ4iSNz — M7MD🇵🇸 (@wvzsx) July 12, 2021

وقال عبدالله حسن “مصر ليس لها أي تأثير إقليمي في أي قضية تخص مصالح روسيا. يعني أمريكا عندها إسرائيل ومصر استطاعت التأثير على حماس، لكن ليس لمصر أي تأثير ضد أو مع روسيا. من أجل ذلك نحن لسنا فارقين معاهم، العلاقات الدولية الآن مبنية على المصالح والقوة وليس اشتريت ماذا ممن. وأيضا أثيوبيا مدخل روسيا لأفريقيا”.

مصر ملهاش اي تاثير اقليمي في اي قضية تخص مصالح روسيا يعني امريكا عندها اسرائيل ومصر قدرت تاثر على حماس لكن سوريا مفيش لمصر اي تاثير ضد او مع روسيا عشان كده احنا مش فارقين معاهم العلاقات الدولية دلوقتي مبنية على المصالح والقوة مش اشتريت ايه من مين وكمان اثيوبيا مدخل روسيا لافريقيا — Abdullah Hassan (@abdullahghoniim) July 12, 2021

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ذكرت أن توقيع الاتفاقيات جاء خلال الدورة الحادية عشر لاجتماع التعاون الفني العسكري الروسي الإثيوبي المشترك.

ونقلت الوكالة عن مارتا لويجي، وزير الدولة للشعبة المالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (الجيش الإثيوبي) قولها خلال جلسة مغلقة للفعالية إن الاتفاقية الحالية ستعزز من الصداقة المتأصلة بين البلدين وتمكنهما من العمل عن كثب بصورة أكبر.

اثيوبيا وقعت اتفاق تعاون عسكرى مع روسيا ..

لازم نرد رد قوى والريس يرجع الجاكت لبوتين — MR _تيتو (@TetoTm00) July 12, 2021

وأضافت لويجي أن الاتفاق بين البلدين محوري لجهود تحديث قدرة الجيش بالمعرفة والمهارات والتكنولوجيا.

وحضر التوقيع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي ومختلف إدارات وزارة الدفاع الإثيوبية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الإثيوبية أن الوفدين أجريا مباحثات استمرت 3 أيام بشأن التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات التقنية العسكرية.