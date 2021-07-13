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سياسة|مصر

جدل وردود فعل واسعة بعد توقيع إثيوبيا اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا (فيديو)

توقيع الاتفاقيات جاء خلال اجتماع التعاون العسكري الروسي الإثيوبي (مواقع التواصل)
توقيع الاتفاقيات جاء خلال اجتماع التعاون العسكري الروسي الإثيوبي (مواقع التواصل)
13/7/2021-|آخر تحديث: 13/7/202102:57 PM (مكة المكرمة)

أثار إعلان إثيوبيا توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كانت إثيوبيا قالت أمس الإثنين إنها وقعت اتفاقيات عسكرية عديدة مع روسيا في ختام اجتماعات للتعاون العسكري الفني المشترك بين البلدين.

وقال المغرد أحمد دهشان “بداية الحصول الروسي على الثمن، عودة عسكرية من جديد لإثيوبيا التي أسست جيشها بالفترة من 1974 حتى 1999، وبوابتها نحو القرن الأفريقي ومجالات تعاون اقتصادي واعدة بالتناغم مع الصين”.

وقالت زينب “لا بس حلوة حركة روسيا أرضتنا بسياح الشارتر ووقعت اتفاقية عسكرية مع إثيوبيا وتدافع عنها”.

وقال محمد “اتغدوا بينا الأثيوبيين واتعشوا بينا الروس كده موضوع السد والحل العسكري انتهى تماما. بتقول لي بقا بنحلي مياه البحر ازاي؟”.

وقال عبدالله حسن “مصر ليس لها أي تأثير إقليمي في أي قضية تخص مصالح روسيا. يعني أمريكا عندها إسرائيل ومصر استطاعت التأثير على حماس، لكن ليس لمصر أي تأثير ضد أو مع روسيا. من أجل ذلك نحن لسنا فارقين معاهم، العلاقات الدولية الآن مبنية على المصالح والقوة وليس اشتريت ماذا ممن. وأيضا أثيوبيا مدخل روسيا لأفريقيا”.

 

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية  ذكرت أن توقيع الاتفاقيات جاء خلال الدورة الحادية عشر لاجتماع التعاون الفني العسكري الروسي الإثيوبي المشترك.

ونقلت الوكالة عن مارتا لويجي، وزير الدولة للشعبة المالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (الجيش الإثيوبي) قولها خلال جلسة مغلقة للفعالية إن الاتفاقية الحالية ستعزز من الصداقة المتأصلة بين البلدين وتمكنهما من العمل عن كثب بصورة أكبر.

وأضافت لويجي أن الاتفاق بين البلدين محوري لجهود تحديث قدرة الجيش بالمعرفة والمهارات والتكنولوجيا.

وحضر التوقيع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي ومختلف إدارات وزارة الدفاع الإثيوبية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الإثيوبية أن الوفدين أجريا مباحثات استمرت 3 أيام بشأن التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات التقنية العسكرية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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