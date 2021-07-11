4 قتلى في انفجار بنادٍ رياضي في بورتسودان وفشل محاولة تفجير فندق

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون أمس السبت إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون في نادي الأمير الرياضي بمدينة بورتسودان شرقي السودان.

وقال الناشط في منظمات المجتمع المدني‎ خالد محمد نور إن مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا بعبوة ناسفة في نادي الأمير في حي سلبونا ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى .

الرحمة والمغفرة لشهداء تفجير نادي الامير ببورتسودان حسن بابكر ككراب

محمد ميرغني حاكم

محمد علي حجر

اسرار ادم #بورتسودان_تنزف #تسقط_شراكة_الدم#تسقط_لمن_تظبط pic.twitter.com/1LQrEbElPQ — طــه ود حنان (@6a7a_hussein) July 11, 2021

وأضاف نور الذي كان موجودا في المكان وقت وقوع الحادثة: إن القتلى هم رئيس نادي الأمل السابق محمد ميرغني الذي يعمل في التخليص الجمركي بمدينة بورتسودان، وحسن ككراب وهو موظف بهيئة الموانئ البحرية، ومحمد حجر عامل يومية.

وأردف: أثناء هروب الجناة قاموا بإطلاق الرصاص على امرأة (لم يذكر اسمها) في الحي الذي يقع فيه النادي ما أسفر عن مقتلها.

إلقاء القبض على احد منفذي الهجوم على نادي الأمير ببورتسودان.#اضربوا_رأس_الحية#بورتسودان_تنزف pic.twitter.com/KXpXS6kun7 — عثمان ابوصالح (@osmanabusalih) July 11, 2021

ورجح نور أن من يقف خلف الجريمة عصابات منظمة تعمل على إدخال السلاح والمخدرات لإحداث الفوضى الشاملة في بورتسودان فيما لم يصدر أي إعلان رسمي فوري من قبل السلطات حول الحادثة.

محاولة تفجير فندق

من جانبها كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن فشل مُحاولة أخرى لتفجير عبوة ناسفة بفندق البصيري بلازا في بورتسودان.

ودعت اللجنة في بيانٍ القوات النظامية والقوات المسلحة للقيام بواجبهما في حفظ الأمن والأرواح.

وتعيش مدينة بورتسودان منذ أشهر صراعا دمويا بين قبيلتي النوبة والبني عامر أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي أغسطس/ آب 2020 أعلنت السلطات السودانية مقتل 32 شخصا وإصابة 98 آخرين فضلا عن إلقاء القبض على 72 متهما في الأحداث القبلية التي شهدتها مدينة بورتسودان.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني – وقتها – إرسال 100 سيارة من قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) إلى شرقي البلاد لاحتواء الاقتتال كما أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن وصول تعزيزات أمنية للمنطقة.

ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا خاصة بين القبائل العربية والأفريقية سرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.