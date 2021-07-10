كورونا يعصف بتونس والرئيس يواجه الأزمة عبر فيسبوك ويستعين بالجيش (فيديو)

سجلت تونس أمس الجمعة 289 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء الجائحة في مارس/آذار من العام الماضي إضافة إلى أكثر من 8500 إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى أن البلاد تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة: ألفا ودلتا، في جل الولايات.

لكنها أكدت في الوقت ذاته أن المنظومة الصحية في البلاد لن تنهار وستبقي صامدة في وجه كل الصعوبات والطوارئ وذلك وفقا لبيان نشرته الوزارة مساء أمس.

وجاء في البيان إن ما راكمته الفرق الطبية من خبرات بالإضافة لما تم توفيره من إمكانيات سمح للمنظومة الصحية أن تواجه التحديات الوبائية ومواصلة التكفل بالمرضى رغم ما تعانيه البنية التحتية الصحية من نقائص دامت لعقود.

اللهم ألطف بأهلنا في تونس التي بلغ فيها الوضع الوبائي حجم الكارثة بسبب ارتفاع أعداد الوفيات و الإصابات بفيروس كورونا حيث سجلت بتاريخ 6 جويلية الجاري أعلى حصيلة إصابات ووفيات بفيروس "كورونا" بــ 9823 اصابة جديدة و134 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وفق لاخر إحصائيات وزارة الصحة.

لطفك يارب pic.twitter.com/M6BauZSyJm — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 8, 2021

وقد تعارض بيان وزاره الصحة مع ما أعلنته نصاف بن علية الناطقة باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، والتي أكدت أن المنظومة الصحية في حالة انهيار ووصفت الوضع الوبائي بالكارثي.

وتداول مدونون مقطع فيديو يظهر صيحة استغاثة وجهه طاقم طبي في أحد المستشفيات التونسية والمطالبة بسرعة التعامل مع الكارثة.

اللهم الطف بحال أهلنا في تونس 🇹🇳 ، أزمة تفشي في حالات كورونا بسبب متحور دلتا والنظام الصحي تحت ضغط كبير.. نسبة التحصين في تونس 12% للجرعة الواحدة. هذا شكل منحنى الإصابات في تونس ولاحظوا أعلى موجة ارتفاع من بداية الأزمة👇🏻 pic.twitter.com/DP1QmUIlXQ — د. أحمد العمار (@Dr_alammar1) July 10, 2021

كان الوضع الصحي في تونس محل نقاش بين مدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليقًا على تضارب تصريحات وزارة الصحة التونسية.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تكدس المرضى في أحد مستشفيات العاصمة.

الإعلام و تويتر و فايسبوك في سكة .. و تونس في سكة ثانية 😂

أي انهيار ؟؟ المنظومة الصحية عندنا مثل ما كانت قبل،ما فهمت انهارت كيف ؟ في مدينتنا اكبر مستشفى جامعي بتونس و الناس كالعادة يتعالجون فيه بايجابياته و سيئاته .. الحياة جد عادية. تنقل،تسوق، تجمع..

و التطعيم، ماناش مطعمين😄 — سناء إبراهيم (@Sana_Bhm) July 10, 2021

قلبى واجعنى على بلادى يارب كل البلدان تساعد تونس واملى كبير فى بلداننا العربيه الوضع صعب وكارثى والله شعبنا مايستاهل الى احنا فيه . 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳#تونس_تستغيث #المملكة_العربية_السعودية #جمهورية_مصر_العربيه #الإمارات_العربية_المتحدة — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 10, 2021

الرئيس يتدخل

ونشرت الرئاسة التونسية على فيسبوك بيانا حول الوضع الصحي في البلاد جاء فيه أن الرئيس قيس سعيد يواصل بذل الجهود المكثفة من أجل توفير كل المتطلبات للسيطرة على الوباء.

وقرر الرئيس تولي الجيش بالتنسيق مع الكادر الطبي مسح كامل تراب البلاد لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا في ظل تفشي الجائحة في البلاد، وفق بيان الرئاسة.

وتحدث البيان عن دفعة جديدة من اللقاحات والتجهيزات الطبية ستصل في أسرع الآجال دون تحديد موعد وصولها.

بيان الرئاسة التونسية أثار ضجة وجدلا أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

تحية الى كل غيور على تونس

تحية الى الجيش التونسي الذي سعى الى وقتنا الحاضر لمعاضدة الدولة ضد جائحة كورونا

تحية الى الجيش التونسي الذي بادر في بداية الجائحة بارسال فريق من افضل فرقه بالطائرة العسكرية لجلب مساعدات الطبية

تحية الى الجيش التونسي الذي ساعد الدولة تونسية من غير صفقات — Moncef Mahfoudh (@MahfoudhMoncef) July 8, 2021