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سياسة|تونس

كورونا يعصف بتونس والرئيس يواجه الأزمة عبر فيسبوك ويستعين بالجيش (فيديو)

تونس تعلن انهيار منظومتها الصحية في مواجهة كورونا (الفرنسية)
تونس تعلن انهيار منظومتها الصحية في مواجهة كورونا (الفرنسية)
10/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202103:52 PM (مكة المكرمة)

سجلت تونس أمس الجمعة 289 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء الجائحة في مارس/آذار من العام الماضي إضافة إلى أكثر من 8500 إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى أن البلاد تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة: ألفا ودلتا، في جل الولايات.

لكنها أكدت في الوقت ذاته أن المنظومة الصحية في البلاد لن تنهار وستبقي صامدة في وجه كل الصعوبات والطوارئ وذلك وفقا لبيان نشرته الوزارة مساء أمس.

وجاء في البيان إن ما راكمته الفرق الطبية من خبرات بالإضافة لما تم توفيره من إمكانيات سمح للمنظومة الصحية أن تواجه التحديات الوبائية ومواصلة التكفل بالمرضى رغم ما تعانيه البنية التحتية الصحية من نقائص دامت لعقود.

وقد تعارض بيان وزاره الصحة مع ما أعلنته نصاف بن علية الناطقة باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، والتي أكدت أن المنظومة الصحية في حالة انهيار ووصفت الوضع الوبائي بالكارثي.

وتداول مدونون مقطع فيديو يظهر صيحة استغاثة وجهه طاقم طبي في أحد المستشفيات التونسية والمطالبة بسرعة التعامل مع الكارثة.

كان الوضع الصحي في تونس محل نقاش بين مدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليقًا على تضارب تصريحات وزارة الصحة التونسية.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تكدس المرضى في أحد مستشفيات العاصمة.

 

الرئيس يتدخل

ونشرت الرئاسة التونسية على فيسبوك بيانا حول الوضع الصحي في البلاد جاء فيه أن الرئيس قيس سعيد يواصل بذل الجهود المكثفة من أجل توفير كل المتطلبات للسيطرة على الوباء.

وقرر الرئيس تولي الجيش بالتنسيق مع الكادر الطبي مسح كامل تراب البلاد لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا في ظل تفشي الجائحة في البلاد، وفق بيان الرئاسة.

 

وتحدث البيان عن دفعة جديدة من اللقاحات والتجهيزات الطبية ستصل في أسرع الآجال دون تحديد موعد وصولها.

بيان الرئاسة التونسية أثار ضجة وجدلا أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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