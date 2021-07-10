إيران.. انفجار قرب مقر التلفزيون الحكومي في طهران (فيديو)

وقع انفجار في إيران أمس الجمعة قرب مقر التلفزيون الحكومي في العاصمة طهران، كما أحدث هجوم إلكتروني على شركة السكك الحديدية الحكومية فوضى غير مسبوقة وتسبب في تعطل خدماتها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار وقع شمالي طهران قرب حديقة ملت المجاورة لمقر التلفزيون الإيراني، بينما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية (خاصة) عن مسؤول أمني قوله إن الانفجار وقع داخل حديقة ملت.

وأضاف أنه حتى الساعة (10:46 بتوقيت غرينتش) لم يتضح إن كان الانفجار هجومًا إرهابيًا أو حادثًا عرضيًا.

وقد أوضحت السلطات الإيرانية أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا حسب وكالة تسنيم.

وتعد الهجمات نادرة في إيران لكن تم استهداف عدد من المواقع العسكرية والنووية الحساسة في السنوات الأخيرة.

وتتهم إيران إسرائيل بشن عدة هجمات على منشآت وعلماء مرتبطين ببرنامجها النووي، ولم تنف إسرائيل ولم تؤكد هذه المزاعم.

الاخبار تقول وقع الانفجار في مبنى بالقرب من حديقة ملات

الأسباب حتى غير معروفه pic.twitter.com/FKHXZMxll2 — بن هديان (@bin_hadyan_1) July 9, 2021

هجوم إلكتروني

كان التلفزيون الإيراني قد أفاد أمس الجمعة بأن هجوما إلكترونيًا على شركة السكك الحديدية الحكومية أحدث فوضى غير مسبوقة وتسبب في تعطل خدماتها.

وقال المصدر إن الفوضى لحقت بالمحطات في جميع أنحاء البلاد وأدت إلى إلغاء وتأخير مئات الخطوط، وأن لوحات إعلان المغادرة أظهرت عمليات إلغاء شاملة وظهر على واجهتها رسالة مفادها: تأخير طويل في أعقاب هجوم إلكتروني.

كما أشار أن المخترقين نشروا رقم هاتف مكتب المرشد الأعلى لإيران كرقم للاتصال للحصول على مزيد من المعلومات.

وأدى الهجوم السيبراني إلى تعطيل عمل مكاتب التذاكر والموقع الإلكتروني للسكك الحديدية الوطنية وخدمات الشحن حسب المصدر ذاته.